Marchas en CDMX hoy jueves 23 de abril: Movilizaciones y calles cerradas EN VIVO
¡Atención vial! Marchas del IPN desde Zacatenco a Gobernación, protestas en la Del Valle y todas las movilizaciones que complicarán la movilidad este jueves en CDMX.
Para este jueves 23 de abril de 2026, la agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) reporta una jornada de movilidad crítica en la Ciudad de México. En cuanto a marchas, se prevé la realización de un trayecto estudiantil de alto impacto, 14 concentraciones sociales y 10 eventos masivos de esparcimiento que concentrarán a más de 50,000 personas, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez.
La movilización central del día estará encabezada por la comunidad del Politécnico, cuya ruta cruzará el norte y centro de la capital, coincidiendo con el inicio de la CCXP en el Poniente y conciertos de alta convocatoria por la noche.
Sigue el minuto a mintuo con todas las movilizaciones, calles afectadas o cerradas, tráfico y más en el siguiente minuto a minuto.
Marchas y tráfico hoy 23 de abril 2026 CDMX: Alerta vial y eventos masivos
Manifestaciones en CDMX hoy jueves 23 de abril:
Concentraciones y Puntos Críticos:
- Vecinos de la Colonia Del Valle (08:00 hrs): Protestarán en la sede de la Alcaldía Benito Juárez y en la Secretaría de Planeación (San Lorenzo No. 172) . Se oponen a la remodelación de la glorieta "El Vate" y exigen reubicar un tianguis por las afectaciones viales que causa.
- Padres de familia en Venustiano Carranza (08:00 hrs): Se manifiestan en la Escuela Primaria "Prof. Victoriano González" para exigir la localización inmediata de una alumna desaparecida el pasado 19 de abril.
- Arquitectos del INAH (09:30 hrs): Mitin en la sede del instituto (Córdoba No. 45, Col. Roma Norte) para exigir el cumplimiento de derechos laborales.
- CCH Vallejo (13:00 hrs): Estudiantes realizarán una asamblea informativa sobre hechos de violencia y ataques porriles ocurridos el pasado 21 de abril.
06:49 #PrecauciónVial | Durante el día espera concentración de manifestantes en distintos puntos:— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 23, 2026
Lugar 1: Av. Insurgentes Sur y James Sullivan, col. San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc.
Lugar 2: Av. Río Churubusco y Añil, col. Granjas México, alcaldía Iztacalco (Bajo puente).
06:46 #PrecauciónVial | Durante el día prevé concentración de manifestantes en distintos puntos:— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 23, 2026
Lugar 1: Plaza Tlaxcoaque Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
Lugar 2: Av. Juárez no. 50, col. Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
¿Habrá marchas en CDMX hoy jueves 23 de abril?
Comunidad Estudiantil del IPN (11:30 - 13:00 hrs):
- Punto de inicio: Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Zacatenco .
- Ruta y Destinos: Los manifestantes se concentrarán a las 11:30 hrs para realizar una asamblea; posteriormente iniciarán su marcha hacia la Unidad Santo Tomás y finalizarán en la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en la calle Abraham González .
- Demanda: Exigen el cumplimiento de su pliego petitorio, que incluye auditorías externas al instituto, la destitución de directivos y la desaparición de grupos porriles .
- Impacto vial: Se espera un aforo de 500 personas y afectaciones importantes en avenidas del norte y centro durante el trayecto.
06:27 #PrecauciónVial | Durante el día se prevé marcha de Av. Wilfrido Massieu no. 399, col. Nueva Industrial Vallejo, alcaldía Gustavo A. Madero con destino a Santo Tomás Manuel Carpio y Plan de Ayala, col. Plutarco Elías Calles, alcaldía Miguel Hidalgo y Abraham González no.…— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 23, 2026