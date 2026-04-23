Marchas en CDMX hoy jueves 23 de abril: Movilizaciones y calles cerradas EN VIVO

Para este jueves 23 de abril de 2026, la agenda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) reporta una jornada de movilidad crítica en la Ciudad de México. En cuanto a marchas, se prevé la realización de un trayecto estudiantil de alto impacto, 14 concentraciones sociales y 10 eventos masivos de esparcimiento que concentrarán a más de 50,000 personas, principalmente en las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Benito Juárez.

La movilización central del día estará encabezada por la comunidad del Politécnico, cuya ruta cruzará el norte y centro de la capital, coincidiendo con el inicio de la CCXP en el Poniente y conciertos de alta convocatoria por la noche.

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