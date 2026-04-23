Caos nocturno: Incendio en casa, humo frente al Mercado de Sonora y choque en Azcapotzalco

Una jornada marcada por emergencias simultáneas en la Ciudad de México encendió las alertas durante la madrugada de hoy jueves, luego de registrarse un incendio en una casa de la alcaldía Venustiano Carranza, la reactivación de humo frente al Mercado de Sonora y un choque vehicular en Azcapotzalco.

El hecho más impactante ocurrió en la colonia Arenal Tercera Sección, donde un incendio consumió parte de una vivienda, dejando a una familia afectada, aunque sin víctimas que lamentar.

¿Qué pasó en el incendio de vivienda en la colonia Arenal?

Este siniestro se registró en el cruce de las calles Xinantécatl y Xaltocan, donde, de acuerdo con los primeros reportes, un corto circuito habría provocado el incendio.

Las llamas se propagaron rápidamente debido a la presencia de materiales inflamables como cartón y plásticos dentro del domicilio. La situación generó pánico entre los vecinos, quienes junto con elementos policiales actuaron de inmediato para contener el fuego.

🔥Incendio en @A_VCarranza: vecinos y policías evitan tragedia



Un incendio registrado en la colonia Arenal Tercera Sección, en la alcaldía Venustiano Carranza, CDMX, fue controlado gracias a la intervención de vecinos y elementos de la policía.



El siniestro ocurrió en el cruce… pic.twitter.com/XyY6EnwzOp — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 23, 2026

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas. Los integrantes de la familia lograron salir a tiempo del inmueble; en medio del caos, también se logró el rescate de un perro y un conejo. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX arribaron al lugar y lograron sofocar por completo el incendio.

Después de lo ocurrido, la familia fue trasladada a un albergue temporal, donde recibirá apoyo tras perder parte de sus pertenencias. Habitantes de la zona lograron evitar una tragedia mayor, impidiendo que las llamas alcanzaran casas aledañas.

¿Se reactivó el incendio frente al Mercado de Sonora?

Durante esta madrigada, se reportó la reactivación de humo en un edificio cercano al Mercado de Sonora, previamente afectado por un incendio reciente.

Vecinos alertaron a los servicios de emergencia, quienes acudieron de inmediato para evitar un nuevo siniestro, y a rápida intervención de bomberos logró controlar la situación sin mayores consecuencias.

🚨 Movilización de emergencia en CDMX



Se activaron servicios de emergencia frente al Mercado de Sonora, en la alcaldía Venustiano Carranza, luego de que volviera a salir humo de uno de los edificios que se incendió la noche del martes.



Fueron vecinos quienes alertaron a las… pic.twitter.com/0SKuLxPVVT — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 23, 2026

¿Qué pasó con el choque en Azcapotzalco?

Un accidente automovilístico se registró en el cruce de Aquiles Serdán y Hacienda Sotelo, en la colonia El Rosario. De acuerdo con reportes preliminares, uno de los conductores no respetó la luz del semáforo, provocando el choque; a pesar del impacto, no hubo personas lesionadas.

Estos incidentes ponen sobre la mesa la importancia de la prevención, mantenimiento eléctrico y respeto a las normas viales; ¿está preparada la ciudad para enfrentar emergencias simultáneas o hace falta reforzar la cultura de prevención?

