Este fue el mensaje que envió el papá de presunto feminicida de Edith Guadalupe a familia de ella

El papá de Juan Jesús "N", presunto feminicida de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, hallada sin vida el 17 de abril de 2026, pidió justicia para su hijo, de quien asegura es inocente, así como para la joven de 21 años asesinada en un edificio en la alcaldía Benito Juárez.

Los familiares de Juan Jesús "N" no pudieron ingresar a la audiencia de hoy donde fue vinculado a proceso y por ahora el joven de 23 años deberá estar en prisión en el Reclusorio Norte y se fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Papá de Juan Jesús "N" envía mensaje a familia de Edith Guadalupe

El padre de familia envío un mensaje a su hijo y a la familia de Edith Guadalupe: "A mi hijo, que lo amamos y vamos a luchar por su libertad y demostrar que es inocente, y a la familia de Edith le pedimos y hacemos la invitación a que se nos una para tratar de esclarecer la situación de su hija, estamos con ellos también", comentó el papá de Juan Jesús "N".

Afuera de los juzgados del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), vecinos, amigos y familiares exigieron justicia para Juan Jesús "N" de quien dijeron es inocente y justicia para la mujer que desapareció desde el 15 de abril de 2026 tras salir de su casa en Iztapalapa.

"También tenemos hijas y no nos gustaría que a lo mejor les llegara a pasar algo o lo mismo a nuestras hijas. Siempre se los he dicho a ellos, que cuiden a sus hermanas porque no sabemos lo qué les pueda a pasar en esta ciudad que está llena de malicia", contó a Azteca Noticias.

Desconfían de autoridades tras caso de Edith Guadalupe

El papá dijo que hasta ahora no ha podido hablar con su hijo, pero "él sabe que no fue, está tranquilo y está consciente de que es un proceso".

"No podemos decir más, pero más que nada está bien", comentó sin más detalles del proceso e investigación por estos hechos.

El padre del presunto responsable manifestó que no confía en las autoridades y reiteró que hay irregularidades en la investigación que llevó a la detención de su hijo el 17 de abril de 2026 después de encontrarse el cuerpo de Edith Guadalupe.

Asimismo, el señor reprochó la actuación de la fiscalía al momento de la denuncia y búsqueda de Edith Guadalupe. "Están culpando a mi hijo injustamente, el asesino libre", añadió y pidió que Bertha Alcalde, fiscal general de Justicia debería renunciar.

Juan Jesús"N" era el vigilante en el edificio donde fue encontrada la joven de 21 años tras acudir a una entrevista de trabajo, y de acuerdo con el papá de él, su hijo tenía tres meses de haber sido contratado luego de una vacante que vio en redes sociales.

Juan Jesús "N" habría querido ocultar escena del crimen

Juan Jesús "N" fue detenido el viernes pasado luego de que la joven fue encontrada sin vida en un edificio ubicado en Avenida Revolución 829, colonia Nonoalco, alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con la fiscalía, en la caseta de vigilancia se localizaron rastros de sangre en diversas áreas, así como evidencia de intentos de limpieza; además, se aseguraron objetos, entre ellos un desarmador compatible con las lesiones punzocortantes que causaron la muerte de la víctima. Durante las diligencias, también se localizaron pertenencias de la víctima en distintas áreas del inmueble.

Familia de joven protestó afuera de edificio donde fue encontrada sin vida

Edith Guadalupe desapareció tras salir de su casa en la alcaldía Iztapalapa el 15 de abril en un mototaxi por aplicación el cual la llevó hasta el lugar al que entró, como consta en un video de una cámara privada, pero ya no salió.

Justicia para Edith Guadalupe: un trágico final



Edith fue hallada sin vida en el edificio donde acudió a una supuesta cita de trabajo. Tras su desaparición, las cámaras de seguridad son clave para esclarecer los hechos en un inmueble que ya había sido inspeccionado.



Su caso… pic.twitter.com/J1gmcIhxhz — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 18, 2026

Sus familiares protestaron afuera del inmueble en donde sabían que estaba porque la mujer compartió su ubicación del último punto donde se encontraba.

Cuando sus familiares informaron esto a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, personal de la institución les pidió dinero para acelerar el proceso de búsqueda.

¿Cómo es posible que la @FiscaliaCDMX se aproveche de una desaparición?



La señora Claudia Zaldívar pidió ayuda para encontrar a su hija Edith. Sin embargo, se topó con una bola de corruptos que intentaron extorsionarla.



La entrevista con @isidrocorro pic.twitter.com/vKk2o6p6Y5 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 17, 2026

Suspenden a funcionarios por caso Edith Guadalupe

Las irregularidades y fallas en el proceso de atención a los familiares de Edith Guadalupe fueron reconocidos por Bertha Luján, titular de la fiscalía capitalina.

Por estos hechos, una agente del Ministerio Público y dos policías de investigación fueron separados del cargo como medida precautoria mientras la Unidad de Asuntos Internos investiga su actuación.

“Quiero ser absolutamente clara sobre lo que ocurrió: qué sabemos, qué omisiones se identificaron y qué estamos corrigiendo”, señaló la fiscal general en conferencia de prensa.