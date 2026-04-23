Encuentran sin vida a guardia de seguridad de un edificio en la colonia Hipódromo Condesa

Un relevante despliegue de efectivos de la seguridad pública de la capital se concentra actualmente en las inmediaciones de la colonia Hipódromo Condesa. La presencia de los uniformados se derivó del reporte sobre la localización de un guardia de seguridad sin vida.

El suceso tuvo lugar en el interior de una edificación destinada a departamentos, la cual se sitúa exactamente sobre la emblemática calle de Ámsterdam, punto donde los elementos policiales han establecido un cerco de vigilancia tras recibir la alerta hace pocos minutos.

🟨Movilización en la Condesa por hallazgo sin vida



Un fuerte operativo policial se registra en la colonia Hipódromo Condesa, luego de que un guardia de seguridad fuera encontrado sin vida dentro de un conjunto de departamentos sobre la calle Ámsterdam.



Hasta el momento no se… pic.twitter.com/C2NSlahkM6 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 23, 2026

Derivado de la situación, el perímetro se mantiene bajo resguardo mientras se aguarda la llegada de los especialistas en criminalística pertenecientes a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

De acuerdo con los reportes preliminares desde el sitio de los hechos, el personal forense será el encargado de ejecutar el levantamiento y comenzar con las diligencias necesarias para integrar la respectiva carpeta de investigación.

El objetivo de la intervención pericial será esclarecer las circunstancias exactas que rodearon el deceso de este trabajador dentro del complejo habitacional.

Hasta el momento, el fuerte dispositivo de la policía capitalina permanece activo en la zona de la Hipódromo Condesa para facilitar las labores de los peritos, quienes determinarán la naturaleza de lo sucedido en este punto de la calle Ámsterdam una vez que se realicen las pruebas de campo correspondientes en el lugar del hallazgo.

