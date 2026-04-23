Feminicida mató a dos adultas mayores en Tlalnepantla e intentó esconder cuerpos en su casa

Dos mujeres de la tercera edad fueron asesinadas por un hombre en su casa en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México (Edomex) y el culpable por un doble feminicidio fue sentenciado.

Jesús Efrén Lozada Aragón, de 26 años de edad, fue encontrado culpable tras agredir a las dos adultas mayores, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Feminicida en Tlalnepantla recibe 70 años de cárcel por matar a dos mujeres

Este miércoles 22 de abril de 2026, la fiscalía informó que un juez sentenció a 70 años de prisión a Jesús Efrén Lozada Aragón tras acreditar su responsabilidad en el delito de feminicidio en agravio de dos víctimas.

El Artículo 281 del Código Penal del Estado de México señala que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género.

De acuerdo con la ley, la penalidad será de 40 a 70 años de prisión o prisión vitalicia y de setecientos a cinco mil días multa.

Víctimas de feminicidio en Tlalnepantla tenían 95 y 63 años

Este doble feminicidio fue investigado por la fiscalía del estado, la cual después de un proceso en el que se presentaron pruebas de los hechos, se estableció que el sentenciado golpeó a las dos mujeres.

El 15 de enero de 2024, las víctimas, una mujer de 95 años y otra de 63 años de edad se encontraban al interior de su domicilio ubicado en la colonia Marina Nacional, en el municipio de Tlalnepantla, momento en que Jesús Efrén Lozada Aragón, comenzó a agredirlas físicamente.

Feminicida intentó ocultar cuerpos de víctimas en la casa

Debido a los golpes que recibieron, ambas víctimas perdieron la vida y el sujeto intentó ocultar los cuerpos dentro de la misma vivienda para después huir del lugar.

Una vez que se tuvo conocimiento de estos hechos, el agente del Ministerio Público inició la investigación que permitió identificar a Jesús Efrén Lozada Aragón como partícipe en estos hechos.

Tras ser detenido, fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, conocido como el penal de Barrientos, donde un juez determinó darle una sentencia de 70 años de prisión, así como la suspensión de sus derechos civiles y políticos.

