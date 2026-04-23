¿Hay que esperar 72 horas? Este es el plazo para activar una ficha de búsqueda en CDMX

Cuando una persona desaparece, una de las dudas más comunes es si hay que esperar 72 horas para iniciar su búsqueda. La respuesta corta es no. En la Ciudad de México (CDMX), las autoridades han dejado claro que la denuncia y activación de una ficha de búsqueda debe hacerse de inmediato.

Este proceso está respaldado por protocolos oficiales que buscan actuar en las primeras horas, consideradas clave para la localización de una persona.

¿Dónde y cómo levantar una ficha de búsqueda en CDMX?

Para iniciar una ficha de búsqueda en la capital, puedes acudir directamente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), especialmente a la Fiscalía de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

También puedes presentarte en cualquier agencia del Ministerio Público o llamar a líneas de emergencia como el 911, donde canalizarán el caso.

Otra instancia clave es la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, que trabaja de manera coordinada con la fiscalía para activar mecanismos de localización de forma inmediata. No importa si han pasado minutos o pocas horas: no hay un plazo mínimo para denunciar.

Aquí te dejamos las distintas formas de comunicarte con la Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX, cada minuto cuenta.

De manera presencial en las instalaciones de la Comisión de Búsqueda de Personas, ubicadas en Calle República de Cuba 43, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. C.P. 06000, Ciudad de México.

Vía telefónica a través de los números: 55 6357 8079 y 55 6357 9282

Correo electrónico: comisionbusquedadepersonas@cdmx.gob.mx

Redes sociales: Facebook : @cbusquedacdmx, Twitter: @busqueda_cdmx e Instagram: @busqueda_cdmx

: @cbusquedacdmx, @busqueda_cdmx e @busqueda_cdmx A través de las otras instituciones: Locatel 5658 1111

Secretaría de Seguridad Ciudadana: 5242 5100

Comisión Nacional de Búsqueda: 800 028 77 83 o a través de WhatsApp al 55 13 09 90 24

¿Qué datos te pedirán para iniciar el proceso de ficha de búsqueda?

Al momento de levantar la ficha de búsqueda, las autoridades te solicitarán la mayor cantidad de información posible para agilizar la localización.

Entre los datos más importantes están:



Nombre completo de la persona desaparecida

Edad y fecha de nacimiento

Señas particulares (tatuajes, cicatrices, lunares)

Última vez que fue vista y lugar

Ropa que llevaba puesta

Fotografías recientes

También pueden pedir información sobre su entorno, amistades o posibles lugares a los que podría haber acudido. Mientras más detalles proporciones, mayores serán las posibilidades de encontrarla rápidamente.

¿Qué autoridades intervienen en la búsqueda de personas desaparecidas?

La búsqueda de personas en la CDMX no depende de una sola institución. Se trata de un trabajo coordinado entre varias autoridades. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México encabeza las investigaciones, mientras que la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México implementa acciones en campo.

Además, pueden intervenir corporaciones de seguridad, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) para revisión de cámaras, y en algunos casos instancias federales si se considera necesario. Este trabajo conjunto permite activar alertas, difundir fichas y realizar operativos de búsqueda en tiempo real.

¿Qué hacer en las primeras horas de una desaparición?

Las primeras horas son cruciales. Por eso, las autoridades recomiendan actuar de inmediato y no esperar. Algunas acciones clave son:



Acudir de inmediato al Ministerio Público o fiscalía

Llamar al 911

Contactar a familiares y amigos cercanos

Revisar redes sociales y últimos contactos

Compartir información verificada en canales oficiales

Evita difundir rumores o datos no confirmados, ya que esto puede entorpecer la investigación. En conclusión, en la Ciudad de México no hay que esperar 72 horas. Cada minuto cuenta, y activar una ficha de búsqueda de inmediato puede marcar la diferencia.