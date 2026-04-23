Abusó de su amistad para agredir sexualmente a menor en Edomex

Un hombre fue detenido y se encuentra bajo investigación tras ser acusado de violar a una mujer en el Estado de México (Edomex), pero de acuerdo con la indagatoria, él era su amigo.

El detenido, aprovechando su relación de amistad con la víctima, habría cometido la agresión sexual en un hotel, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Capturan en Tultitlán a presunto violador en Edomex

Agentes de la fiscalía, en colaboración con policías de la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM), detuvieron al presunto responsable llamado Enrique Moctezuma “N” en el municipio de Tultitlán.

La denuncia indica que el 23 de noviembre de 2025, una menor de edad y él, con quien mantenía una relación de amistad, estaban en un inmueble ubicado en la colonia Buenavista ubicado en el municipio de Tultitlán, momento en que este sujeto la habría agredido sexualmente.

El caso fue denunciado ante la Fiscalía del Edomex, la cual inició las investigaciones y se pudo identificar al probable responsable, por lo que solicitó a un juez una orden de aprehensión en contra de Enrique Moctezuma “N”.

Encarcelan a hombre acusado de violar a su amiga en Edomex

Después de que fue detenido lo trasladaron al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona, en espera de que un juez defina su situación legal.

En caso de ser declarado culpable, el detenido podría alcanzar una hasta 20 años de prisión por el delito de violación.

El Código Penal del Estado de México señala en su Artículo 273 que la persona que por medio de la violencia física o moral tenga cópula con una persona sin la voluntad de ésta, se le impondrán de 10 a 20 años de prisión, y de doscientos a dos mil días multa.

Mientras que el Artículo 274 del mismo Código señala que cuando la víctima es menor de quince años o mayor de 60, se le impondrá de 15 a 30 años de prisión y de trescientos a dos mil quinientos días multa.