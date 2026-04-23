Ordenan liberar a detenidos por descarrilamiento del Tren Interoceánico

Luego del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca ocurrido el 28 de diciembre de 2025, dos detenidos por estos hechos, quedarán en libertad en las próxomas horas.

Se trata de Felipe de Jesús "N" y Ricardo "N", el conductor y despachador detenidos por el descarrilamiento en el que fallecieron 14 personas y hubo decenas de heridos.

¿Por qué dejarán en libertad a detenidos por accidente en Tren Interoceánico?

La jueza Diana Isabel Ivens aprobó la reparación integral del daño a las víctimas, lo que puso fin al proceso penal, ya que las 145 víctimas aceptaron un acuerdo reparatorio, por lo que se ordenó la liberación inmediata de los trabajadores del tren.

El gobierno de México informó que el 8 de abril de 2026 se concluyó el proceso de reparación integral tras el accidente ocurrido en la Línea Z del Tren Interoceánico, a la altura de Salina Cruz.

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La Secretaría de Gobernación dijo que brindó apoyo psicológico, asesoría jurídica y la integración de los expedientes para la reparación integral del daño, pero por "razones de protección y a solicitud de las víctimas", no informó públicamente los montos entregados.

Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR) informó que "hasta ahora, 145 personas, es decir, 114 adultos y 31 niñas, niños y adolescentes, han recibido de forma inmediata la reparación integral del daño, con lo que se genera la consecuente extinción de la acción penal".

FGR señaló a maquinista, conductor y jefe de despacho

La FGR externó que de acuerdo con las investigaciones, los responsables del accidente eran el maquinista, el conductor y el jefe de despacho, quienes fueron vinculados a proceso por homicidio y lesiones culposas.

En el proceso expuso que se acreditó "la comisión de los delitos de homicidio y lesiones culposas, con la participación del maquinista, el conductor y el jefe de despacho, razón por la cual, la investigación se llevó ante un juez oportunamente, con lo que se obtuvieron órdenes de aprehensión y de cateo, y posteriormente se desarrolló audiencia inicial en la que se obtuvieron autos de vinculación a proceso".

¿Por qué se descarriló el Tren Interocéanico?

La locomotora principal se salió de las vías con 241pasajeros y nueve integrantes de la tripulación.

Según la FGR, el descarrilamiento fue porque el ferrocarril iba a mayor velocidad de la permitida.

El descarrilamiento se registró sobre la Línea Z del Tren Interoceánico. En el momento del siniestro el tren, dijo la FGR, iba a 65 kilómetros por hora en lugar de los 50 kilómetros por hora, de acuerdo con la caja negra.

