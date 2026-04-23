Edith Guadalupe no habría muerto como dice Fiscalía: análisis forense arroja nuevo dato

Edith Guadalupe Váldes Zaldívar no habría muerto como indicó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) tras ser encontrada sin vida en un edificio en la alcaldía Benito Juárez el 17 de abril de 2026 luego de salir de su casa en Iztapalapa para acudir a una cita de trabajo.

Este miércoles Juan Jesús "N", vigilante que cuidaba el edificio donde la encontraron, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el feminicidio de la joven de 21 años que estuvo desaparecida desde el 15 de abril pasado.

¿Qué dijo la Fiscalía de CDMX sobre la muerte de Edith Guadalupe?

Juan Jesús “N”, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, era el vigilante del edificio al que ingresó la víctima el día de los hechos, donde habría sido agredida con un objeto punzocortante en la caseta de vigilancia donde encontraron rastros de sangre.

El joven de 23 años supuestamente negó a la familia que la víctima hubiera estado ahí e incluso fue observado por parte del guardia del siguiente turno realizando limpieza de la caseta con cubetas y trapeadores inusuales.

El día que fue detenido y ella encontrada en un edificio de Avenida Revolución 829, la fiscal general Bertha Alcalde Luján dijo que "en una primera inspección, presenta lesiones por golpes que muy probablemente estén relacionados con su feminicidio".

La joven fue encontrada sin vida en el sótano. El presunto responsable y ella, aseguró la Fiscalía de CDMX, habrían tenido un altercado y la habría agredido, pero no explicó con detalle este momento en que ambos supuestamente estuvieron juntos.

Nuevo dato se revela tras peritaje de familia de Juan Jesús "N"

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía de CDMX, el vigilante tenía control total del acceso al edificio, incluyendo la puerta principal, el estacionamiento, así como del sistema de videovigilancia, el cual fue desconectado entre las 16:23 y las 17:44 horas del 15 de abril, periodo en el que se estableció que ocurrió la agresión, así como en tres momentos adicionales durante la madrugada del 16 de abril.

No obstante, un video de una cámara de seguridad privada grabó que Edith Guadalupe ingresó al edificio a las 17:58 horas tras bajar de un mototaxi por aplicación que la llevó desde su casa en la colonia Magdalena Atlazolpa, alcaldía Iztapalapa.

Un perito que forma parte de la defensa de Juan Jesús "N", al terminar la audiencia donde fue vinculado a proceso, reveló información que podría contradecir la versión sobre la muerte de Edith Guadalupe.

Justicia para Edith Guadalupe: un trágico final



Edith fue hallada sin vida en el edificio donde acudió a una supuesta cita de trabajo. Tras su desaparición, las cámaras de seguridad son clave para esclarecer los hechos en un inmueble que ya había sido inspeccionado.



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Salvador Miguel, médico forense, comentó que que la fiscalía argumentó que la causa de muerte fue un desarmador en forma de cruz, pero a decir de él, la joven no murió por heridas provocadas por esta herramienta.

"La causa de uerte fue por un instrumento punzocortante como un cuchillo, que fue el instrumento que mató a la hoy femenina y esto lo argumentamos con el protocolo de necropsia. El protocolo de necropsia nos habla que la herida mortal tenía un ángulo agudo y un ángulo romo, lo cual, el único instrumento que ocasiona esta lesión son instrumentos que tienen un filo y un borde romo, que son los cuchillos", expuso el médico forense.

La Fiscalía informó que en la caseta de vigilancia se localizaron rastros de sangre en diversas áreas, así como evidencia de intentos de limpieza; además, se aseguraron objetos, entre ellos un desarmador compatible con las lesiones punzocortantes que causaron la muerte de la víctima y el imputado presentaba lesiones.

Sin embargo, el médico forense que se sumó a la defensa de Juan Jesús "N" expuso que es imposible que se hayan podido hallar rastros de sangre tras varias horas de que el cuerpo fue localizado.

"El segundo punto que contravertimos fue en relación a lo que refieren en el tiempo de muerte. Si están considerando que ella fallece el 15 de abril aproximadamente a las 16:25 y 17:45 horas, ella es localizada 38 horas después. Los fenómenos cadavéricos que describen en el protocolo de necropsia no guardan correspondencia con la fecha de muerte.

"Es imposible que un perito en materia de criminalística de la Fiscalía, 38 horas después de muerte, encuentre manchas hemáticas rojas. Esto es imposible porque la sangre se va degradando, se va oxidando y nunca las vamos a encontrar rojas 38 horas después, las vamos a encontrar negras, quebradizas e imposibles de identificar", relató el forense.

