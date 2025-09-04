La gira internacional del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, continúa marcando la agenda regional en materia de seguridad. Este jueves, desde Quito, Ecuador, el funcionario de la administración de Donald Trump anunció un paso firme contra el narcotráfico al designar a dos organizaciones criminales (Los Lobos y Los Choneros) como grupos terroristas.

Marco Rubio en Ecuador insiste en mantener ofensiva contra el narcotráfico

En compañía de autoridades del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, Rubio detalló que Washington no solo incorpora a estas estructuras a la lista negra de organizaciones narcoterroristas, sino que además destinará recursos inmediatos para reforzar la cooperación en seguridad.

“Hoy designaremos a Los Lobos y a Los Choneros como grupos terroristas. Esto conlleva una serie de opciones que Estados Unidos puede implementar bajo nuestras leyes”, afirmó Rubio. Al mismo tiempo, anunció 13.5 millones de dólares del Departamento de Estado para combatir el crimen y las drogas, junto con 6 millones adicionales en drones de vigilancia para las fuerzas de seguridad ecuatorianas.

La suma inicial, cercana a 20 millones de dólares, representa el primer desembolso de un acuerdo que busca contener la violencia creciente en el país andino.

Estados Unidos mantiene en la mira a Nicolás Maduro

El anuncio en Quito no estuvo exento de referencias a la crisis venezolana. Rubio fue contundente: “En el caso de Venezuela, no pueden cooperar con nosotros porque ellos son parte del terrorismo. Nicolás Maduro no es un gobierno ni un régimen político: es una organización criminal que se apoderó de un territorio nacional para enriquecerse”.

Las palabras del secretario de Estado llegan en un momento en que Caracas enfrenta cuestionamientos internacionales por la persecución a opositores y la falta de garantías democráticas. Incluso, voces del propio régimen como Diosdado Cabello han intentado justificar acciones cuestionadas, lo que, según analistas, revela un creciente nerviosismo frente a la presión de Washington.

Mensaje final de Rubio: “golpearemos en todos los niveles”

Antes de abandonar Ecuador, Marco Rubio dejó claro que la estrategia de EU bajo la presidencia de Donald Trump es escalar la lucha contra el narcotráfico sin límites geográficos.

El secretario de Estado aseguró que el objetivo es alcanzar a las organizaciones criminales “en todos los niveles, incluso aquellos resguardados en sedes oficiales o residencias de gobierno”.

Con esta postura, la administración Trump refuerza la idea de que no solo combatirá a los cárteles mexicanos, sino que ampliará el cerco contra estructuras transnacionales que operan en Sudamérica y que, según Washington, mantienen vínculos con gobiernos considerados hostiles.