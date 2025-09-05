Aviones de combate F-16 de Maduro desafían a EU sobrevolando los buques de guerra de Trump

El Departamento de Defensa de Estados Unidos denunció este jueves que dos aviones venezolanos de combate F-16 del régimen de Nicolás Maduro sobrevolaron cerca de uno de los buques de guerra de la Marina estadounidense en aguas internacionales, en lo que calificó como una maniobra altamente provocadora. Esto dijo el gobierno de Trump.

Según el comunicado oficial, la acción fue diseñada para interferir con las operaciones de la Marina en su lucha contra el narcotráfico y el terrorismo en el Caribe.

El Pentágono acusa a Caracas de querer frenar operaciones antidrogas

La declaración publicada por el Pentágono señala que “el cartel que dirige Venezuela” buscó obstaculizar las misiones de contranarco y contraterrorismo desplegadas en la región. El texto advierte que Maduro y sus aliados no deben intentar de nuevo interferir con las operaciones militares estadounidenses.

El mensaje es directo: cualquier esfuerzo adicional para obstruir, disuadir o interrumpir estas acciones será interpretado como una escalada hostil contra las fuerzas de EU.

Trump y la estrategia de presión sobre Maduro

El incidente ocurre en un contexto donde el presidente Donald Trump ha redoblado la presión sobre el gobierno venezolano, al que califica de narcoestado y enviando bombarderos a las aguas de El Caribe para combatir el tráfico de drogas. Esta narrativa se ha consolidado con el respaldo de figuras clave de su administración, quienes aseguran que Venezuela ofrece refugio a redes de narcotráfico internacional que amenazan directamente la seguridad estadounidense.

Con esta advertencia, Washington envía una señal clara de que la presencia militar en el Caribe no es negociable y que continuará vigilando cualquier intento de sabotear sus operaciones.

Información en desarrollo...