Maduro hace un llamado a los hombres alistados en la Milicia Bolivariana ante tensiones con EU

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que este 5 de septiembre se realizará la primera gran convocatoria de los alistados en la Milicia Bolivariana, un cuerpo de reservistas creado en tiempos de Hugo Chávez e integrado por voluntarios. La jornada, denominada “ciclo de activación”, busca fortalecer la estructura militar y social del país frente a lo que el gobierno califica como amenazas externas, en especial las provenientes de Estados Unidos.

“Mañana será la primera inducción de esta nueva etapa; después vendrán fases más elevadas y superiores”, explicó el mandatario.

El llamado de Maduro a los reservistas

En una transmisión por la televisora estatal VTV, Maduro afirmó que esta será la primera activación formal de todos los nuevos inscritos en la Milicia Nacional y de los reservistas. Según sus palabras, el objetivo es incorporarse a una jornada organizativa y de movilización de fuerzas, lo que catalogó como un hecho inédito en la historia militar de Venezuela.

El mandatario aseguró que más de 8,2 millones de venezolanos se han registrado para integrarse a este cuerpo, que ahora contará con un sistema de alistamiento permanente a través del Sistema Patria.

“Compatriotas, hombres y mujeres que aman a esta tierra, que quieren defender a sus familias y comunidades, tienen ahora un espacio donde podrán incorporarse de forma permanente”, señaló durante su mensaje.

Estados Unidos presiona al Gobierno de Maduro con buques en El Caribe

El anuncio de Maduro se da después de una serie de medidas por parte de Estados Unidos, cuyo gobierno encabezado por Donald Trump volvió a intensificar la presión sobre Caracas. A inicios de esta semana, Washington informó que destruyó una embarcación presuntamente vinculada al narcotráfico en aguas del Caribe tras haber salido de costas venezolanas.

Días antes, Trump había ordenado el despliegue de buques de guerra en el Caribe como parte de su estrategia contra las organizaciones del narcotráfico, una acción que Venezuela considera como una provocación directa.

La situación se enmarca también en las acusaciones de Washington sobre el llamado Cártel de los Soles, designado en julio como organización terrorista internacional, señalando a Maduro como su líder. Caracas rechaza estas acusaciones y sostiene que se trata de un intento de promover un cambio de régimen político.

¿Cómo se creo la Milicia Bolivariana?

La Milicia Bolivariana fue creada en 2005 por el entonces presidente Hugo Chávez bajo el nombre de Comando General de la Reserva Nacional y Movilización Nacional. En 2009, el cuerpo pasó a denominarse oficialmente Milicia Bolivariana y, desde entonces, ha funcionado como una fuerza de apoyo al ejército regular.

Con la convocatoria de este viernes, Maduro pretende dar un nuevo impulso a la organización, incorporando a millones de alistados que, según el gobierno, estarán listos para la defensa del territorio frente a amenazas externas y lo que describen como la “agresión imperialista”.