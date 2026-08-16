La visa es un privilegio: Marco Rubio y Embajada de EU reviran a Andy López Beltrán

Luego de que las autoridades migratorias le retiraron la visa americana a Andy López Beltrán, el hijo de AMLO, la Embajada de Estados Unidos en México lanzó un comunicado para reafirmar su capacidad de quitar el acceso a su país cuando lo consideren necesario.

Además, Marco Rubio, Secretario de Estado, también respondió al reclamo del político mexicano, asegurando que la visa es un privilegio y no un derecho.

Embajada de EU en México y Marco Rubio afirman que seguirán revocando visas

A través de su cuenta de X, la Embajada de Estados Unidos en México reiteró que cancelará cualquier visa cuando existan razones para hacerlo, sin importar quién sea el titular.

“Nuestro mensaje es claro y consistente. Estados Unidos cancelará cualquier visa cuando existan razones para hacerlo, sin importar quién sea el titular, dónde viva o cuáles sean sus opiniones políticas. Las visas son un privilegio no un derecho”.

Nuestro mensaje es claro y consistente. Estados Unidos cancelará cualquier visa cuando existan razones para hacerlo, sin importar quién sea el titular, dónde viva o cuáles sean sus opiniones políticas. Las visas son un privilegio no un derecho. https://t.co/FOSnNCrTR7 — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) August 15, 2026

Además, Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos, señaló que nadie tiene derecho a una visa y que si alguien ingresa al país como visitante y realiza actividades contra los intereses nacionales de Estados Unidos, se le retirará.

“Lo he dicho repetidamente. No entiendo por qué a algunos les cuesta tanto comprenderlo. Nadie tiene derecho a una visa. Si usted ingresa a nuestro país como visitante y realiza actividades contrarias a los intereses nacionales de Estados Unidos, le retiraremos la visa”, dijo en una conferencia de prensa.

¿Por qué pueden revocar la visa?

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) establece las condiciones que se tienen que cumplir para que Estados Unidos le revoque la visa a un visitante.

Motivos para la revocación de la visa:

