Se convirtió en Spider-Man: Alcalde de Perú se vuelve viral por presumir sus obras al estilo del Hombre Araña

El reciente estreno de la película Spider-Man: Brand New Day inundó las redes sociales con un nuevo trend, donde miles de personas alrededor del mundo, y hasta un alcalde de Perú, ‘se transforman’ por unos instantes en el héroe arácnido.

El político aprovechó la tendencia del filme del Hombre Araña para compartir un video donde presume las obras que se han hecho durante su mandato en el distrito de El Agustino, que forma parte de la provincia de Lima.

Alcalde de Perú se une al trend de Spider-Man

​​Richard Soria Fuerte, alcalde del distrito de El Agustino, provincia de Lima, se unió a la euforia por el estreno de Spider-Man: Brand New Day con un video que se volvió viral en Perú y en varios países del continente.

“Me sumo al trend de Spider-Man y te muestro algunas de las tantas obras que hicimos realidad en Ciudad El Agustino”, escribió en la publicación que compartió en todas sus redes sociales.

En el clip, creado con inteligencia artificial, se puede ver al político iniciar con la frase: “Vecinos, acompáñenme a recorrer la ciudad de El Agustino”.

Richard Soria recorre las obras que ha construido desde que está en el poder, destacando la rehabilitación de varias calles, además de la creación de áreas verdes y hasta un complejo deportivo.

¿Quién es Richard Soria, el alcalde de Perú que se volvió viral por el trend de Spider-Man?

Richard Soria es el actual alcalde de El Agustino, Lima, para el periodo 2023-2026. Su trayectoria política comenzó en 2010, cuando postuló a la alcaldía de El Agustino por Cambio Radical, aunque no consiguió ser elegido.

En 2014 volvió a competir por el mismo cargo, esta vez con Perú Patria Segura como candidato invitado, obteniendo la victoria y asumió la alcaldía durante el periodo 2015-2018.

Más adelante, buscó continuar en el cargo de la mano del Partido Popular Cristiano, pero su candidatura fue declarada improcedente. En 2022 se incorporó a Podemos Perú y volvió a postular a la alcaldía de El Agustino.

