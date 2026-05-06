¡Imágenes sensibles! Mujer muere al romperse la cuerda de un columpio extremo en China

Lo que aparentaba ser un día de diversión se convirtió en una tragedia para una turista, quien murió luego de caer de un columpio extremo del parque de Aventuras Maliuyan, ubicado en la ciudad de Huaying, en la provincia de Sichuan, China.

La caída de la mujer sobre un acantilado con rocas al suroeste del país asiático fue tan grave que minutos después de que fuera trasladada a un hospital, perdió la vida. El momento del accidente quedó grabado en redes sociales, evidenciando el horror que vivió la joven.

Seorang turis dilaporkan meninggal pada 3 Mei 2026, setelah jatuh di Taman Petualangan Maliuyan di Kota Huaying, Sichuan.



Ia berulang kali mengatakan bahwa tali pengaman/rakitan keselamatan tidak kencang, tetapi staf tetap melepaskannyapic.twitter.com/w6585cno9V — BACOT (@Xbacottetangga) May 5, 2026

Mujer muere tras caer de columpio en parque de Sichuan, China

La tragedia ocurrió el domingo 3 de mayo, cuando una turista de apellido Liu subió a la atracción conocida como “columpio de cascada”, la cual simula un vuelo con arnés sobre el paisaje rocoso de Sichuan.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer estaba asegurada con un arnés y una cuerda de seguridad mientras esperaba su turno. Aunque testigos aseguran que poco antes de su turno, la víctima ya comentaba sobre problemas en el equipo, según el medio Global Times.

El video que se viralizó en redes sociales muestra cuando la turista cae desde una altura considerable, luego de que sube a la plataforma sosteniendo una bandera y salta al vacío; momento justo en que se rompe la cuerda de seguridad.

Cierran parque de atracciones en China por accidente.

Tras el accidente, equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar para auxiliar a la víctima, quien yacía en el suelo con heridas graves e inconsciente.

No obstante, el impacto fue tan fuerte que murió en el trayecto al hospital. Lo que abrió de inmediato una investigación por autoridades de Huaying.

Seorang turis dilaporkan meninggal pada 3 Mei 2026, setelah jatuh di Taman Petualangan Maliuyan di Kota Huaying, Sichuan.



Ia berulang kali mengatakan bahwa tali pengaman/rakitan keselamatan tidak kencang, tetapi staf tetap melepaskannyapic.twitter.com/w6585cno9V — BACOT (@Xbacottetangga) May 5, 2026

Según un informe preliminar difundido por el gobierno local, el caso ha sido clasificado como un accidente de responsabilidad empresarial relacionado con fallas en las medidas de seguridad.

Como medida de precaución, el Parque de Aventuras Maliuyan fue cerrado de manera temporal mientras se llevan a cabo las indagatorias y revisiones de seguridad.

Las autoridades también informaron que ya se alcanzó un acuerdo con la familia de la víctima, aunque no elimina las sanciones legales que podría enfrentar la empresa si se confirma que existió una negligencia.