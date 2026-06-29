El fenómeno que deja inundaciones tras los huracanes: así funciona la marea de tormenta

Los huracanes traen consigo vientos devastadores, pero el verdadero peligro a menudo llega desde el mar. Los meteorólogos llaman a este fenómeno marea de tormenta, un evento que arrastra enormes cantidades de agua hacia tierra firme y provoca las peores catástrofes durante un ciclón.

A continuación, te explicamos cómo funciona esta amenaza letal, por qué representa el mayor riesgo para las zonas costeras y cómo el mar gana terreno frente a las poblaciones humanas.

¿Qué es marea o marejada de tormenta y cuándo ocurre?

La marea de tormenta representa una elevación anormal del nivel del mar durante el paso de un ciclón tropical, explica la Coordinación Nacional de Protección Civil. Esta masa de agua supera ampliamente el nivel de las mareas astronómicas habituales. Los intensos vientos de un huracán empujan el agua del océano hacia la costa, lo que crea un muro líquido que avanza sin freno.

Este peligroso aumento ocurre justo cuando el ojo del sistema ciclónico se acerca a tierra continental, momento exacto en el cual la fuerza del viento ejerce su máxima presión sobre la superficie marina. Además, este suceso puede aumentar debido a la marea normal astronómica, lo que incrementa su peligrosidad, explica el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

¿Qué factores influyen en la marejada de tormenta?

Múltiples elementos físicos determinan el tamaño y la furia de este fenómeno. La velocidad y la intensidad de los vientos juegan el papel principal, pues a mayor fuerza, mayor cantidad de agua se desplaza hacia las playas.

Además, la velocidad de traslación del huracán y su ángulo de impacto contra la costa alteran dramáticamente la altura del nivel del mar. La forma del fondo del océano, que los especialistas llaman batimetría, también resulta crucial: una plataforma continental poco profunda o plana amplifica la altura del agua mucho más que una costa con caída abrupta. La presión atmosférica del centro del sistema aporta otro pequeño impulso, aunque el viento domina todo el proceso.

¿Qué diferencia hay entre una marejada ciclónica y el oleaje normal?

La marejada ciclónica describe el cambio en el nivel del agua provocado por la tormenta, mientras que la marea de tormenta suma ese aumento con la marea astronómica. El oleaje normal responde al viento y al movimiento del mar, pero durante un huracán las olas rompientes también pueden elevar el nivel del agua por acumulación de olas.

En otras palabras, no se trata solo de “olas más grandes”, sino de una elevación sostenida y peligrosa del agua.

¿Qué estados de México son más vulnerables a este fenómeno?

La ubicación geográfica de México lo convierte en un blanco perfecto para estos eventos climáticos extremos. En el Golfo de México y el Mar Caribe, entidades como Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo enfrentan un riesgo altísimo debido a sus extensas y someras plataformas continentales.

En la franja del océano Pacífico, Baja California Sur lidera las zonas de peligro, seguido por Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Las características topográficas de estas regiones facilitan que el mar penetre kilómetros tierra adentro.

¿Por qué la marea ciclónica causa inundaciones costeras?

La marejada ciclónica empuja grandes volúmenes de agua contra la costa y puede penetrar tierra adentro, sobre todo cuando la topografía es baja o plana.

Cuando esa agua coincide con marea alta, el riesgo aumenta y las zonas costeras quedan más expuestas a la entrada súbita de agua. El resultado es una inundación que puede afectar viviendas, carreteras, agricultura, ganadería e infraestructura urbana.

