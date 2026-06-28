Registro de la línea telefónica: Fechas límite por terminación de número y todo sobre dicho trámite

El trámite para hacer el registro de tu línea telefónica cambió a penas la penúltima semana de junio, esto luego de que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, CRT, anunciara una prórroga para que los usuarios realicen el trámite.

¿Cómo quedó el calendario oficial, para qué planes aplica y cuántas horas tienes para registrar tu línea?

Para quiénes se aplaza el registro de la línea telefónica

El nuevo comunicado emitido por la CRT aclara que esta prórroga y el calendario publicado por fechas aplica solamente para los usuarios que tenga líneas de prepago, es decir, que utilicen recargas de saldo y no un plan por mes.

Quienes tengan contratado un plan de renta mensual NO tendrán que hacer el proceso ni seguir el calendario, pues los sus datos ya fueron validados e ingresados desde el momento en que se firmó el contrato con la compañía telefónica.

En cuánto tiempo se suspenderá la línea si no la registras

Si no realizas el registro en el tiempo que te da la CRT, ellos terminarán por suspender tu línea.

Según las reglas de operación de la comisión, las empresas de telecomunicaciones esperarán un poco más luego de las fechas establecidas; sin embargo, al finalizar cada periodo, se suspenderán las líneas no vinculadas en un plazo máximo de 72 horas, dejándote sin la posibilidad de realizar llamadas ni navegar en internet.

Para qué quieren que registres tu línea

De acuerdo a las autoridades, esta sería su forma de controlar más las líneas telefónicas, específicamente las que se utilizan para extorisones o fraudes, pues las personas que cometen estos delitos compran chips de forma anónima.

A pesar de la iniciativa, solamente 49.5 millones se han registrado de un total de los 158 millones de mexicanos que habitan el país.

Fechas límite para registrar tu linea telefónica

El avance del trámite se dividió en diez bloques que abarcan desde el verano hasta el cierre de año.

Para saber cuándo te toca acudir o subir tus documentos, debes revisar el número en el que termina tu teléfono celular:



Terminación 0: Fecha límite al 15 de agosto.

Terminación 1: Fecha límite al 31 de agosto.

Terminación 2: Fecha límite al 15 de septiembre.

Terminación 3: Fecha límite al 30 de septiembre.

Terminación 4: Fecha límite al 15 de octubre.

Terminación 5: Fecha límite al 31 de octubre.

Terminación 6: Fecha límite al 15 de noviembre.

Terminación 7: Fecha límite al 30 de noviembre.

Terminación 8: Fecha límite al 15 de diciembre.

Terminación 9: Fecha límite al 31 de diciembre.

Qué pasa si no registras la línea

Si dejas pasar tu mes de registro y tu línea es cortada por el sistema, tendrás que iniciar un proceso de reactivación presencial en los centros de atención a clientes de tu operador telefónico.

Las autoridades advirtieron que durante el tiempo que dure la suspensión de las 72 horas no se perderá el número de forma definitiva, pero el chip quedará totalmente inhabilitado para recibir mensajes de verificación de tus aplicaciones.