Sismo HOY en San Marcos, Guerrero, y otros temblores ocurridos en México este 29 de junio

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) comparte todos los días los temblores que ocurren en México, con datos sobre su magnitud y el epicentro, para mantener alerta a la población; este es el reporte actualizado HOY 29 de junio de 2026.

Nuestro país se ubica en una zona de gran actividad, conocida como Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se producen la mayoría de los sismos que afectan ciudades en Chile, Japón y Ecuador.

¿Cuáles son las zonas más sísmicas de México?

La sismicidad se debe a la interacción entre las placas de Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de Rivera y la del Caribe; todas ellas producen los temblores que sentimos en México.

Sin embargo, es la interacción de las placas de Cocos y Rivera, que subducen con las de Norteamérica y del Caribe, lo que causa una mayor aparición de sismos en:

-Chiapas

-Guerrero

-Oaxaca

-Michoacán

-Colima

-Jalisco

Hay otros estados donde se perciben estos temblores, como Veracruz, Tlaxcala, Morelos, Puebla y CDMX; en el caso de la capital, aunque no está cerca de las costas, por su tipo de suelo, la actividad telúrica llega a sentirse con intensidad.

