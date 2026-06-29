Sismo HOY en San Marcos, Guerrero, y otros temblores ocurridos en México este 29 de junio
La actividad sísmica en México es constante, pero no todos los temblores ponen en riesgo a la población; este es el reporte actualizado HOY 29 de junio.
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) comparte todos los días los temblores que ocurren en México, con datos sobre su magnitud y el epicentro, para mantener alerta a la población; este es el reporte actualizado HOY 29 de junio de 2026.
Nuestro país se ubica en una zona de gran actividad, conocida como Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se producen la mayoría de los sismos que afectan ciudades en Chile, Japón y Ecuador.
¿Cuáles son las zonas más sísmicas de México?
La sismicidad se debe a la interacción entre las placas de Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de Rivera y la del Caribe; todas ellas producen los temblores que sentimos en México.
Sin embargo, es la interacción de las placas de Cocos y Rivera, que subducen con las de Norteamérica y del Caribe, lo que causa una mayor aparición de sismos en:
-Chiapas
-Guerrero
-Oaxaca
-Michoacán
-Colima
-Jalisco
Hay otros estados donde se perciben estos temblores, como Veracruz, Tlaxcala, Morelos, Puebla y CDMX; en el caso de la capital, aunque no está cerca de las costas, por su tipo de suelo, la actividad telúrica llega a sentirse con intensidad.
Sismo HOY en San Marcos, Guerrero, y otros temblores ocurridos en México este 29 de junio 2026
Sismológico confima temblores en Puebla
El primer temblor ocurrió a las 3:16 de la madrugada, a 31 kilómetros al sureste de Chiautla de Tapia, Puebla, y tuvo una magnitud de 3.5, según datos del SSN.
Mientras que el segundo sismo fue a las 4:48 de la madrugada, con magnitud de 3.5, a 18 kilómetros al sureste de Acatlán de Osorio.
Tiembla en San Marcos, Guerrero
A las 7:26 de la mañana ocurrió un temblor de magnitud 4.0, a 23 kilómetros al este de San Marcos, Guerrero; hasta ahora, las autoridades estatales no reportan daños ni percepción de este movimiento.
Sobre este sismo, el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico A.C. confirmó que no se activó la alerta en la CDMX, ya que la energía en los primeros segundos no superó los niveles preestablecidos.
Informe preliminar del #Sismo detectado el 29-jun-26 a las 07:26:45 hrs. #TenemosSismo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/a4ONBoCSmO— AlertaSísmica SASMEX (@SASMEX) June 29, 2026
Una madrugada de sismos en Oaxaca
Durante la madrugada ocurrieron seis temblores en el estado de Oaxaca; el de mayor magnitud fue de 3.6 con epicentro a 26 kilómetros al oeste de Río Grande.
Los otros sismos tuvieron su epicentro cerca de Pinotepa Nacional y Matías Romero, con magnitudes menores que no se percibieron por parte de la población.