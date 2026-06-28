41 años de historia: Quiénes son los “Topos” mexicanos, qué labor hacen en Venezuela y cómo puedes apoyarlos

Cuando las tragedias superan los planes de cualquier gobierno, las nacionalidades se únen, convirtiéndose en una misma si se trata de salvar vidas humanas. Un grupo de rescatistas mexicanos, llamados "Topos", ya se encuentra en Venezuela arriesgando su propia vida para buscar sobrevivientes tras los terribles temblores que dejaron el país en ruinas.

¿Quiénes son, qué están haciendo en Venezuela y cómo puedes apoyarlos para seguir salvando vidas?

Ya estamos operando en La Guaira. Somos 100% AUTOSUFICIENTES bajo estrictas normas INSARAG. Llevamos nuestra propia logística, alimentos e insumos médicos. NO pedimos recursos a los damnificados. Venimos a ayudar, no a ser una carga en la emergencia.



Toda la información y acopio… pic.twitter.com/hJ9VFtr5EI — Topos® México (@topos) June 28, 2026

Quiénes son los "Topos" de Tlatelolco

Los "Topos" son una asociación civil mexicana integrada por rescatistas voluntarios que nació de forma durante el terremoto del 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México.

Al ver que el sismo de magnitud 8.1 rebasó a las autoridades, un grupo de ciudadanos se organizó para sacar personas de los edificios caídos.

Con los años, este equipo de respuesta inmediata se profesionalizó hasta obtener certificaciones internacionales de la ONU.

Qué hacen los "Topos"

El equipo está capacitado para atender desastres tanto en México como en el extranjero, incluyendo terremotos, huracanes, explosiones e incendios.

Su especialidad es la búsqueda y el rescate urbano en estructuras colapsadas (BREC), para lo cual entrenan a binomios caninos con perros de tamaño como pastores o labradores.

Además, la tropa cuenta con paramédicos, ingenieros en estructuras y especialistas en atención psicológica.

Actúan de forma voluntaria y sin fines de lucro

Una de las características de esta brigada es que operan con total independencia y complatemente gratis.

Ninguno de sus integrantes recibe un sueldo público o privado por sus tareas de auxilio y el grupo no acepta financiamiento de ningún nivel de gobierno para la compra de herramientas o víveres.

Cada voluntario compra su propio equipo de protección, por lo que su labor es gracias a las aportaciones de la gente y a su propia iniciativa.

Qué están haciendo los "Topos" en Venezuela

Después de los sismos que dejaron más de mil 400 víctimas, un grupo de 12 rescatistas despegó el pasado 26 de junio hacia Venezuela con todo el propósito de ayudar.

Los integrantes se trasladaron a los municipios más afectados, como La Guaira y Caraballeda, para trabajar en el rastreo bajo escombros.

Cómo ayudar a los "Topos" y a la gente afectada en Venezuela

Para mantener sus operaciones en Venezuela y también llevar ayuda, los "Topos" abrieron tres centros de acopio especializados en la Ciudad de México que estarán recibiendo apoyo hasta el 3 de julio.

Es muy importante llevar únicamente lo que se pide en cada sede:

Herramientas ligeras (Iztapalapa): Picos, palas, cuerdas y hachas en Magistrados 75, Ampliación El Sifón.

Picos, palas, cuerdas y hachas en Magistrados 75, Ampliación El Sifón. Insumos médicos (Cuauhtémoc): Material de curación en Isabel La Católica 247, colonia Obrera (abre el 29 de junio).

Material de curación en Isabel La Católica 247, colonia Obrera (abre el 29 de junio). Alimentos y bebidas (Benito Juárez): Comida seca y agua en Isabel La Católica 542, colonia Álamos.