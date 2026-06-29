¿Lloverá otra vez? Este será el clima para el partido México vs Ecuador del Mundial 2026 en la CDMX

Los aficionados están expectantes ante el partido de dieciseisavos de final México vs Ecuador de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que será este martes 30 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México.

Como en algunos encuentros anteriores de la Selección Azteca, los fanáticos podrían esperar lluvias, debido a que estamos en plena temporada de tormentas en la CDMX. ¿Será apropiado llevar impermeable? Te contamos.

Pronóstico del tiempo en el Estadio Ciudad de México para el partido México vs Ecuador

El pronóstico extendido consultado para el martes 30 de junio de 2026 en la CDMX indica lluvia moderada, con temperatura máxima de entre 23 y 25 grados y mínima de entre 13 y 15 grados, así como cielo nublado con probabilidad de intervalos de chubascos en la capital del país, por lo que el ambiente podría sentirse fresco durante gran parte del día.

En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene su canal de pronóstico regional para el Valle de México, una referencia oficial para seguir la evolución del clima en la capital.

Aunque los modelos consultados anticipan lluvia para el 30 de junio en CDMX, las condiciones pueden cambiar conforme se acerque la hora del encuentro, así que conviene revisar los avisos más recientes antes del partido.

Recomendaciones para la afición: ¿qué artículos están permitidos en el Estadio Ciudad de México?

Con una temperatura prevista de 22 grados como máxima y 13 como mínima, la capital podría ofrecer una tarde fresca, pero la lluvia puede complicar traslados y tiempos de llegada.

Para la afición, eso significa considerar llevar impermeable y rutas con más margen de tiempo, sobre todo si el encuentro concentra gran movimiento en accesos y transporte. Recuerda que si vas al Estadio Ciudad de México, no podrás ingresar con paraguas.

Horario y dónde ver el partido México vs. Ecuador

También vale la pena recordar que podrás ver el partido México vs Ecuador a través de Azteca 7, el Canal del Mundial, así como por el sitio de Azteca Deportes a partir de las 18:30 horas este 30 de junio de 2026.

