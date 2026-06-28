Confirmado: Los pensionados del IMSS e ISSSTE que recibirán el PAGO DOBLE durante julio 2026

Si eres jubilado o tienes un familiar que recibe su pago por parte del gobierno, saca la tarjeta porque puede que venga una lanita extra. El Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, ya tiene las fechas para liberar el dinero de las pensiones de julio, aunque, no a todos les va a caer el doble depósito.

¿Quiénes tendrán su pago doble?

Quiénes tienen derecho al pago doble de julio

El beneficio del pago doble no es un bono general ni un aguinaldo adelantado, sino tiene que ver con respecto al pago de la pensión Bienestar, la cual coincidirá con los otros depósitos que se esperan para este mes.

De acuerdo a los calendarios de la pensión Bienestar, los días de pago se publican cuando las fechas del mes ya están cercanas.

Por ahora no se ha publicado la fecha en la que comenzarán, aunque el pago corresponde al bimestre julio-agosto, por lo que los pagos tendrían que empezar pronto.

Cuándo depositan la pensión del ISSSTE

Para los beneficiarios del ISSSTE, el dinero correspondiente al mes de julio se liberará de forma adelantada, como ya es costumbre en su calendario oficial.

Los depósitos bancarios se verán reflejados en las cuentas de los pensionados a partir del próximo martes 30 de junio de 2026, siendo los primeros en poder utilizar su dinero para gastos indispensables o de uso personal.

La fecha de pago para los jubilados del IMSS

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, mantiene su regla de pagar el primer día hábil de cada mes.

Esto significa que los pensionados del IMSS tendrán que esperar un par de días más, ya que su dinero estará disponible en los cajeros automáticos a partir del miércoles 1 de julio de 2026, sin que se reporten retrasos en el sistema.

Cómo funciona el tope de dinero en las pensiones combinadas

Si tú eres de los que recibe la pensión doble por jubilación y pensión Bienestar, debes tomar en cuenta que para el segundo beenficio debes esperar el calendario correspondiente y acudir a un Banco Bienestar a recogerlo.

Recuerda que el pago se hace por iniciales de los apellidos y los días se establecen en ese orden.

Recuerda salir con tiempo y paciencia, pues cientos de personas salen a las sucursales bancarias a recoger su beneficio.