¿Te toca descansar? Estas son las escuelas que suspenderán las clases por el partido México vs. Ecuador

¡Qué no te tome por sorpresa! Tras la enorme expectativa generada por el partido México vs. Ecuador diversas escuelas en la Ciudad de México (CDMX) ya han confirmaron la suspensión de clases para este martes 30 de junio 2026, pero ¿qué instituciones educativas ponen en pausa las actividades escolares?

El partido entre México y Ecuador comenzará en punto de las 19:00 horas de este martes, cerrando el mes de junio con un gran encuentro deportivo.

¿Qué escuelas suspenden clases por el partido de México vs. Ecuador?

El Gobierno de México emitió un decreto en el que se establece que todas las escuelas públicas y privadas, dependientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP), suspenderán las clases este 30 de junio 2016 por el partido México vs. Ecuador.

La medida aplica para todas y todos los alumnos de educación básica: Preescolar, Primaria y Secundaria.

Hasta el momento, otras instituciones de educación superior no han anunciado una suspensión de clases por el partido de la Selección en el Estadio Ciudad de México.

¿Quiénes no podrán suspender actividades este 30 de junio 2026?

A pesar de que algunos empleados implementarán el teletrabajo, algunos mexicanos deberán realizar labores presenciales de manera normal, pero ¿quiénes son?



Personal de salud

Personal de salud Protección Civil

Seguridad Pública y Nacional

Transporte terrestre y aéreo

Servicios básicos

¿Cuándo se reanudan las clases de manera regular?

¡Atención, estudiantes! Las escuelas reanudarán sus actividades de manera normal el próximo miércoles 1 de julio 2026, debido a que la suspensión de clases es únicamente por el partido entre México y Ecuador.

Horarios del partido México vs. Ecuador: ¿A qué hora se suspenden las actividades?

¡No te lo pierdas! El esperado encuentro de eliminación directa, correspondiente a los 16vos de final del Mundial 2026, entre México vs. Ecuador se llevará a cabo el martes 30 de junio 2026 alrededor de las 19:00 horas, en el Estadio Ciudad de México.

El partido lo podrás disfrutar completamente GRATIS en las pantallas de Azteca Noticias, además de una transmisión en el sitio de Azteca Deportes, la cual iniciará a partir de las 18:30 horas de este martes.