Termina el ciclo escolar SEP para estos alumnos: ¿quiénes ya no van a clases a partir del 29 de junio?

¡El año escolar se despide! Después del último megapuente establecido por el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), muchos alumnos comenzaron las vacaciones de verano por adelantado y concluyeron oficialmente el ciclo 2025-2026. Entonces, ¿quiénes ya no tienen clases este lunes 29 de junio?

¿Quiénes no tendrán clases este lunes 29 de junio y martes 30 de junio?

Algunas entidades disfrutarán de un megapuente que comenzó el viernes 26 de junio y se extenderá hasta el martes 30 de junio, con motivo de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, otros estados ya concluyeron clases de manera definitiva.

Tan solo en Nuevo León, los alumnos de educación básica de cualquier institución adscrita a la SEP no tendrán clases este lunes 29 de junio, luego de que el gobernador del estado decretara día feriado.

Esto debido a que este lunes, la Sultana del Norte albergará el duelo de 16avos de final de la Copa Mundial entre Países Bajos y Marruecos en el estadio Monterrey.

Mientras que en la Ciudad de México (CDMX), todas las clases se suspenderán el martes 30 de junio debido al partido de la Selección Mexicana que se celebrará en el antes Estadio Azteca.

Calendario SEP: Lista de estados que ya terminaron el ciclo escolar

Aunque los alumnos de la CDMX y Nuevo León disfrutarán de unos días de descanso, en otras partes del país, las vacaciones se adelantaron antes del 26 de junio.

En algunos estados, las autoridades educativas adelantaron el cierre de actividades debido a las condiciones climáticas, principalmente por las altas temperaturas. Sin embargo, el calendario oficial de la SEP establece que el 15 de julio es el último día del ciclo escolar. Pero ¿en dónde ya cerraron las escuelas?



Chihuahua : las clases acabaron el 19 de junio.

: las clases acabaron el 19 de junio. Sinaloa : concluyeron clases el 19 de junio

: concluyeron clases el 19 de junio Colima : se acabó el ciclo escolar el 25 de junio.

: se acabó el ciclo escolar el 25 de junio. Yucatán : El último día de clases fue el 26 de junio.

: El último día de clases fue el 26 de junio. Tlaxcala : las clases terminan el 30 de junio.

: las clases terminan el 30 de junio. San Luis Potosí: el ciclo acabó el 26 de junio.

¿Quiénes todavía tienes clases este lunes 29 de junio?

Aunque el ciclo ya concluyó en varios estados del país, todavía hay estudiantes que deberán acudir a las aulas este lunes 29 de junio, y algunos hasta el 15 de julio.



Baja California Sur: 3 de julio

Querétaro: 3 de julio

Nuevo León: 8 de julio

Tamaulipas: 10 de julio

Guanajuato: 10 de julio

¿Cuándo inicia el ciclo escolar 2027-2028?

Oficialmente, la SEP no ha dado a conocer el calendario escolar del próximo ciclo 2027-2028, por lo que no se sabe a ciencia cierta el día exacto en que los alumnos de educación básica regresarán a clases.

Se prevé que la fecha de regreso sea el lunes 30 de agosto de 2027, esto con el fin de que se cumpla el mínimo de 185 días y un máximo de 200 días efectivos de clase.

