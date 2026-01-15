María Corina Machado entrega su medalla del Nobel a Trump, ¿es posible o no transferirlo?

La líder opositora venezolana María Corina Machado volvió a sacudir el tablero político en Washington con la entrega de su medalla del Nobel de la Paz a Donald Trump durante la reunión que tuvieron este 15 de enero en la Casa Blanca.

Machado dijo que lo hizo como reconocimiento al compromiso de Trump con la libertad del pueblo venezolano, aunque no respondió si el mandatario aceptó la medalla o qué ocurrirá con ella después del encuentro.

El gesto llega con un freno institucional ya puesto: el Comité Noruego del Nobel y el Instituto Nobel publicaron hace unos días un recordatorio explícito de que un Nobel no puede revocarse, compartirse ni transferirse una vez anunciado, pero ¿esta vez será posible?

María Corina Machado explica por qué entregó la medalla del Nobel a Trump

María Corina Machado explicó que el gesto de entregar su medalla del Nobel de la Paz a Donald Trump tuvo un significado histórico y simbólico, no jurídico.

Explicó que hace 200 años el general francés Lafayette entregó a Simón Bolívar una medalla con el rostro de George Washington, la cual el libertador conservó toda su vida. Con esa referencia, Machado dijo que 200 años después, el pueblo de Bolívar entrega al presidente de Estados Unidos, como heredero político de Washington, la medalla del Nobel.

Según explicó, el gesto fue concebido como un reconocimiento simbólico al compromiso de Trump con la libertad del pueblo venezolano, y no como una transferencia formal del galardón, que por norma del Comité Nobel es personal e intransferible.

Tremendo.



María Corina explica su gesto de entregarle la medalla del Nobel de la Paz a Trump:



Le dijo al presidente que hace 200 años, el general Lafayette entregó a Simón Bolívar una medalla con la cara del presidente George Washington. Desde entonces, Simón Bolívar nunca la… pic.twitter.com/rY7eLJpSrI — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) January 15, 2026

¿Donald Trump aceptó la medalla del Nobel de la Paz?

Aunque María Corina Machado no respondió sobre si Donald Trump aceptó la medalla del Nobel, esta tarde, Bret Baeir de Fox News confirmó que el mandatario lo hizo.

JUST IN - Fox News' Bret Baeir says Trump has accepted the Nobel Peace Prize from Venezuela's Machado pic.twitter.com/ZJtWPJ6xGf — Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 15, 2026

El Comité Nobel y la advertencia sobre la "transferencia" del premio

El 9 de enero de 2026, el Comité Noruego del Nobel y el Instituto Nobel publicaron un recordatorio oficial en el que subrayan que el Premio Nobel de la Paz no puede transferirse ni compartirse, una vez que ha sido otorgado.

Esto significa que, aunque una persona entregue físicamente una medalla, el estatus de laureado permanece inalterable y el galardón sigue siendo personal.

BREAKING NEWS

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2025 #NobelPeacePrize to Maria Corina Machado for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to… pic.twitter.com/Zgth8KNJk9 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025

Un gesto político en medio de la disputa por Venezuela

La entrega simbólica de la medalla ocurre mientras la oposición venezolana busca consolidar apoyos en Washington, en un contexto de redefinición de la política estadounidense hacia Caracas.

El gesto de María Corina Machado refuerza su narrativa de alianza histórica y política con Estados Unidos, aunque abre debate por el uso simbólico de uno de los reconocimientos más importantes del mundo.