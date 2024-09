¿Pensaron que Venezuela se convertiría en Cuba? Esto responde María Corina Machado

María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela, aseguró que tras el ascenso de Hugo Chávez al poder en dicho país, no pensaron que se convertiría en un régimen similar al de Cuba. No obstante, la destrucción de pilares gubernamentales, como el Poder Judicial pulverizó la economía y a los ciudadanos.

En entrevista exclusiva con Javier Alatorre para Hechos de Fuerza Informativa Azteca (FIA), la también exdiputada de la Asamblea Nacional de Venezuela aseveró que el régimen chavista eliminó la autonomía en el poder público, en el Parlamento y hasta en las Fuerzas Armadas.

“Muchas veces escuchábamos decir ‘No, Venezuela no es Cuba. Eso no nos va a pasar a nosotros. No va a haber una destrucción de las instituciones y de las libertades’. Mira dónde estamos hoy y efectivamente ellos acabaron con la autonomía en el poder público, hicieron una razia (redada) en el sistema judicial”, aseveró Machado Parisca.

Añadió que los medios de comunicación en Venezuela están supeditados el gobierno del dictador Nicolás Maduro . “No hay un solo medio abierto en Venezuela este que sea crítico al régimen. Pero eso efectivamente comenzó cuando (fueron) los primeros años de Chávez y mucha gente se negaba a darse cuenta”.

María Corina Machado agregó que el régimen chavista acabó con la iniciativa privada y el empleo, así como con el valor de la moneda, con lo que convirtió al ciudadano venezolano “dependiente de una bolsa de comida o de un bono”.

Una cuarta parte de venezolanos se fueron del país: Machado

María Corina Machado destacó que una cuarta parte de los venezolanos tuvieron que salir de su país, debido a las precarias condiciones económicas. Mencionó que varias personas le han indicado que quieren a sus hijos de vuelta en Venezuela.

“Hemos entendido que eso solamente va a pasar cuando haya una transición a la democracia y Maduro salga del poder”, consideró.

Sobre la elección presidencial donde el Consejo Nacional Electoral de Venezuela le dio la reelección a Nicolás Maduro, la exdiputada afirmó que este es un escenario donde América Latina debe considerarlo como “la absoluta prioridad” y enfatizó que hoy existe una “posibilidad real de derrotar a Maduro” y que haya una transición a la democracia.

¿Cuándo ver la entrevista con María Corina Machado?

Javier Alatorre presentará la entrevista que sostuvo con María Corina Machado, líder de la oposición en Venezuela, en Hechos, a las 22:30 horas, en televisión por la señal de Azteca Uno, el sitio de internet de Fuerza Informativa Azteca y el canal de YouTube @aztecanoticias.