Sangre en la GAM: Lo matan a tiros mientras bebía en su auto en la colonia Casas Alemán

Mañana de extrema violencia en la alcaldía Gustavo A. Madero, de la Ciudad de México (CDMX). Una reunión entre conocidos terminó en una persecución mortal en la colonia Casas Alemán, por lo que se desató un operativo que dejó a un hombre sin vida y a casi una decena de personas bajo custodia.

De manera concreta, la balacera se desató en la esquina de Camino San Juan de Aragón y Puerto Guaymas. En ese punto, un hombre de aproximadamente 35 años se encontraba a bordo de su vehículo, estacionado frente a una tienda de abarrotes, conviviendo e ingiriendo bebidas alcohólicas.

La escena cambió drásticamente cuando sujetos armados irrumpieron en el sitio y abrieron fuego de manera directa contra la víctima.

🔴 Un muerto y siete detenidos tras balacera en la colonia Casas Alemán



La tranquilidad matutina en la alcaldía @TuAlcaldiaGAM terminó tras un ataque armado que cobró la vida de un hombre en el cruce de San Juan de Aragón y Puerto Guaymas.



La víctima, quien ingería bebidas… pic.twitter.com/PMcNFJju18 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 24, 2026

¿Qué pasó en la colonia Casa Alemán, en la GAM?

Tras recibir los primeros impactos, el hombre encendió su unidad en un intento desesperado por ponerse a salvo; sin embargo, las heridas resultaron fatales casi al instante; luego de avanzar unos metros, perdió el control y terminó estrellándose contra la fachada de un negocio en el cruce con Puerto San Blas.

Al arribar los servicios de emergencia, ya nada se pudo hacer por el conductor, quien fue declarado muerto dentro del vehículo incrustado en el establecimiento.

Operativo "cascada": Cateo y detenciones en Puerto Guaymas

La respuesta policial fue inmediata. Gracias al seguimiento por cámaras y testimonios en la zona, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) desplegaron un operativo en un domicilio de fachada verde ubicado a pocos metros del ataque, sobre la calle Puerto Guaymas.

Como resultado de esta intervención, las autoridades lograron la captura de 9 personas: 7 hombres y 2 mujeres

Los detenidos fueron trasladados de inmediato a la coordinación territorial GAM-4, donde se determinará su situación jurídica. Durante las primeras indagatorias, los sospechosos habrían señalado que el ataque derivó de "viejas rencillas" con la víctima.

Posteriormente, se encontró un cuerpo embolsado y abandonado en el retorno de periférico Río de los Remedios y Gran Canal en Ecatepec, Estado de México.



La policía acordona el lugar, al parecer tiene relación con el tiroteo esta mañana en la colonia Casas Alemán, donde también… pic.twitter.com/TjBiNyUQVg — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 24, 2026

Conexión con hallazgo de un cuerpo en Ecatepec

Aunque el foco de la violencia se centró en la Casas Alemán, las autoridades confirmaron que este grupo delictivo está vinculado con el hallazgo de un cadáver embolsado localizado minutos después en el Periférico Río de los Remedios y Gran Canal, en Ecatepec. Según las investigaciones, el cuerpo habría sido abandonado por los mismos perpetradores horas antes de la balacera en la Ciudad de México.

La zona de San Juan de Aragón permanece con fuerte resguardo policial mientras peritos de la Fiscalía capitalina realizan el levantamiento del cuerpo y el retiro del vehículo accidentado.

