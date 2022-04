Buscan a María Fernanda Contreras, desapareció en Nuevo León

Nuevo León.- María Fernanda Contreras Ruiz desapareció el domingo 3 de abril cuando se dirigía de Monterrey al municipio de Apodaca, Nuevo León.

María Fernanda Contreras viajaba a bordo de un vehículo Mazda 3, modelo 2017 en color blanco con placas de circulación SSL493.

Este lunes 4 de abril, la Fiscalía General de Justicia del Estado emitió una ficha de reporte de búsqueda para ayudar a su localización.

Las características físicas de la joven son que tiene cabello castaño oscuro con rayitos, lacio a los hombros, de tez blanca y ojos café oscuro.

Mide 1.65 metros de altura, es de complexión robusta.

La joven llevaba puesto pantalón negro, blusa blanca 3/4 con rayas verticales blancas con negro y café. Además calzaba tenis rosas con plataforma.

Su hermana, identificada como Fabi Contreras en Facebook, publicó “Desaparecida Domingo 3 de abril 2022 en Apodaca, 10 pm. Cuántas veces vemos fichas de “desaparecido(a)" cuántas veces los hemos ignorado/compartido? Mi hermana desapareció ayer. Lo último que se supo de ella es que iba a Apodaca, Nuevo León. Respecto a la 2da imagen, no me importa si me convierto en un meme si con eso logramos encontrarla. Cualquier info porfa manden msj. Ella siempre avisa cuando viene de regreso. Actualización: ya puse la ficha de identificación y hay 2 errores en la ficha de desaparición; mi hermana mide 1.65m y desapareció en Apodaca. Porfavor etiqueten a Samuel Garcia y Mariana Rodriguez. Por favor retuit para difundir y crear tendencia para que nos escuchen y la encontremos”.

Familiares de María Fernanda Contreras señalaron que de manera privada ubicaron el vehículo Mazda 3, modelo 2017 en color blanco con placas de circulación SSL493, pero que ninguna autoridad acudió a la dirección que obtuvieron.

Hasta el momento, ni la familia, ni las autoridades han obtenido algún dato que los lleve a la localización de María Fernanda Contreras.