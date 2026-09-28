A María de los Ángeles la rociaron con gasolina y la agresora huyó frente autoridades: Lo que se sabe del ataque en Tepalcingo, Morelos

María de los Ángeles Jiménez Martínez perdió la vida durante las primeras horas de este lunes 28 de septiembre en un hospital de Cuernavaca, luego de ser rociada con gasolina y prendida en fuego en calles del municipio de Tepalcingo, Morelos.

Su familia exige justicia y respuesta de las autoridades pues, según sus propios testimonios, la Fiscalía tardó mucho en capturar a la presunta agresora.

Esto es todo lo que se sabe del ataque y lo que indignó a la familia de María de los Ángeles.

Así fue el ataque contra María de los Ángeles en Tepalcingo

La tarde del sábado 26 de septiembre, María de los Ángeles estaba frente a la iglesia de San Martín.

Lo que se dijo por parte de personas que estaban ahí es que una mujer la sorprendió fuera de la iglesia, le roció gasolina y le prendió fuego para luego darse a la fuga.

Vecinos trataron de ayudar a María

Testigos llamaron al número de emergencias para que la ayudaran a apagar el fuego y le dieran los primeros auxilios.

María presentó quemaduras en el 80% de su cuerpo y fue trasladada de urgencia al Hospital Parres en Cuernavaca para recibir atención especializada.

Reclasifican el caso como feminicidio

A pesar de los esfuerzos del personal médico por estabilizarla durante el fin de semana, la gravedad de las lesiones provocó su fallecimiento este lunes.

Tras confirmarse el deceso, la Fiscalía General del Estado de Morelos informó que la carpeta de investigación se reclasificó como feminicidio.

#Local | Muere mujer atacada con gasolina en Tepalcingo; Fiscalía investiga feminicidio



María de los Ángeles Jiménez Martínez murió durante las primeras horas de este lunes, luego de permanecer hospitalizada por las graves quemaduras que sufrió tras ser presuntamente rociada con… pic.twitter.com/nsidsoUQM1 — Línea Caliente Noticias (@linea_caliente_) September 28, 2026

Agresora huyó y familiares exigen justicia

A través de redes sociales, familiares de la víctima denunciaron públicamente retrasos en las labores de captura por parte de las autoridades locales.

Comentaron que la orden de cateo y aprehensión tardó horas en emitirse, lo que permitió que la presunta responsable escapara de su casa antes de que llegaran a detenerla.

Según lo dicho por la familia, existen videos y testimonios en contra de la señalada y aún así tardaron un día en ir a capturarla.

Incluso dijeron estar en contacto con un comandante que les comentó que la acusada tenía una patrulla vigilando su casa, pero aún así logró huir.