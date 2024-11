Fernando fue al Bosque de Chapultepec con su novia y él desapareció; fue hallado sin vida

Un menor de edad llamado Ángel Fernando Castillo Galicia, de 17 años, fue reportado como desaparecido desde este viernes 15 de noviembre, luego de haber sido visto por última vez en la zona del Monumento a los Niños Héroes en el Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México, sin embargo, hoy se supo que fue encontrado sin vida.

Aunque los hechos fueron dados a conocer en redes sociales, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México integró la investigación correspondiente, por lo que se emitió la ficha de búsqueda para localizarlo.

Fiscalía de CDMX emite ficha de búsqueda de Ángel Fernando

De acuerdo con el expediente AYO/3479/2024, Ángel Fernando se extravió en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

En la carpeta de investigación iniciada por este caso ante la fiscalía capitalina, de la que Fuerza Informativa Azteca (FIA) tiene copia, se indica que el menor estaba con su novia desde las 10:00 horas, muy cerca del Monumento a los Niños Héroes, donde se encontraban ingiriendo “una botella pequeña” de una bebida alcohólica.

Ambos se quedaron dormidos, pero en algún momento, la menor despertó y él ya no estaba a su lado, por lo que comenzó a buscarlo.

Ángel Fernando Castillo Galicia | FGJ de CDMX

Fuerza Informativa Azteca (FIA) contactó a la familia del menor y esta comentó que el menor fue localizado sin vida.

Esta noticia también fue compartida en redes sociales por personas que habían reportado la desaparición del adolescente.

Además, gente que se sumó a la búsqueda de Fernando escribió a FIA que el menor lo encontrado. “Ya localizamos a Fer, desgraciadamente sin vida”, mencionó una de ellas.

¡Gracias a todos por compartir! Localizamos a Fer. Nuestro niño ha vuelto a la casa del Señor🙏🏻🕯️🕊️ pic.twitter.com/ernz48MhxT — Liz Escalante  (@tinker_lizz) November 16, 2024

Menor estaba con su novia en el Bosque de Chapultepec

Tania, mamá del joven, platicó previamente con Fuerza Informativa Azteca (FIA) y contó que su hijo se encontraba ayer en esta zona junto con una joven que es novia de Ángel Fernando desde hace aproximadamente tres meses.

Ambos jóvenes son estudiantes de la Preparatoria 4 y habían llegado al Bosque de Chapultepec cerca de las 10 de la mañana, sin embargo, aproximadamente a las 2:30 de la tarde, Tania recibió una llamada de la joven quien la contactó desde el teléfono de su hijo para informarle que él ya no se encontraba con ella.

En la denuncia se refiere que el menor se llevó el teléfono de su novia, al cual llamó Tania; aunque sí entraba la llamada, nadie contestó. Al volver a marcarle, entraba el buzón de voz, pero se desconoce por qué se llevó el teléfono de ella y no el suyo.

“Cuando contesto, pensando que es él, la que estaba en el teléfono era la novia de mi hijo, para lo cual yo no la conozco a ella, la conocí ayer con estos hechos. Yo sabía que tenía una novia, pero no la conocía. Ella me marca y me dice que si Fernando está conmigo, le dije ‘no está conmigo’ (...) se presenta como la novia de Fer y me dice que no se acuerda mucho porque estaba con él y estaban tomando alcohol, me refiere que una botella chica, la cual yo encontré más tarde en la mochila de mi hijo”, contó Tania.

Ángel Fernando había ido al baño antes de desaparecer

La mamá del menor acudió al sitio, y al realizar la búsqueda de su hijo, la novia le comentó a Tania que no recordaba que peleó con Ángel Fernando ni más información de lo que pasó, solo que cuando ella se despertó su novio ya no estaba.

La novia, contó Tania, preguntó por Ángel Fernando a un trabajador de un sanitario que se encuentra instalado en esta zona del bosque y el hombre le refirió que lo vio aproximadamente dos horas antes de que ella despertara.

El adolescente quería entrar al baño, pero como no funcionaba, lo envió a otro y desde ahí no se supo más de su paradero.

“Lo conozco a él y sé que no la hubiera dejado ahí sola, sabiendo que algo le podía pasar porque en otras ocasiones ya había estado con unas amigas y jamás las había dejado solas, entonces menos a esta niña siendo su novia, porque me daba cuenta que él la quería mucho.

“Me daba cuenta por su estado de ánimo de mi hijo, últimamente, lo veía muy contento, entonces siento que no la hubiera dejado y también ella se quedó conmigo hasta el anochecer porque la niña lloraba y quería saber dónde estaba él y no se iba a mover hasta encontrarlo”, comentó Tania.

Aunque a decir de la madre, los papás de la novia de Ángel Fernando, estaban molestos “y no se mostraron como cooperadores con la situación”.

“Obviamente, a ellos solo les interesaba saber si a la niña no le había pasado nada por el estado en el que ella refiere haberse encontrado, que estaba inconsciente, un rato, pero no sé mostraron empáticos hacia la desaparición de mi hijo”, comentó.

Teléfono de novia rastreado por el Metro San Pedro de los Pinos

Tania estuvo hasta cerca de las ocho de la noche en el bosque buscando a su hijo, pero no encontraron algo que pudiera indicar dónde está.

La última ubicación del teléfono de la novia de Ángel Fernando fue cerca del Metro San Pedro de los Pinos, dijo la señora Tania, quien señaló que no conoce a alguien de sus amigos de su hijo que viva por ahí para que él haya estado en ese punto.

La madre del menor desaparecido añadió que ha sido víctima de intentos de extorsión por parte de personas que presuntamente están ligadas a un cártel de narcotráfico y que hiciera depósitos bancarios para que le devuelvan a su hijo.

Esto tras haber publicado en redes sociales un número telefónico para que las personas que tuvieran información del paradero de su hijo le proporcionaran la misma.

“Ya he tenido ciertos intentos como de extorsión diciéndome que ellos lo tienen y que haga depósitos bancarios y obviamente esto ya es muy desesperante porque hacen uso de la información para esos temas (...) me han contactado ya vía telefónica porque al parecer en un principio se publicó mi número telefónico para que dieran informes ahí, entonces tuve una llamada de algunas personas que se identificaban como del Cártel Jalisco y me decían que ellos lo tenían”, contó.