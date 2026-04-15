El error que debes EVITAR al sacar tu licencia de conducir en CDMX para que no roben tus datos

¡Cuidado! Tramitar tu licencia de conducir en la Ciudad de México (CDMX) es un proceso que implica tiempo, pero por querer ahorrarte unos cuantos pasos y dinero, podrías cometer un error por confiar de más y exponer tus datos personales.

Si piensas conducir por primera vez o vas a renovar tu licencia de manejo de la CDMX, es importante que lleves a cabo el trámite de la forma correcta conforme establece la Secretaría de Movilidad.

Así podrían robar tus datos al tramitar tu licencia en CDMX

Tramitar este documento, como muchos otros que son necesarios para las personas, se vuelve una oportunidad para que criminales se aprovechen de ti, por lo que el error que debes evitar es confiar en gente que te asegura entregar tu licencia rápido.

Basta con confiar en falsos gestores o coyotes, quienes se hacen pasar por gente autorizada para darte el documento en tiempo casi récord, pero quedarías expuesto a que usen tu información para otros fines.

Los delincuentes solicitan documentos y datos personales para cubrir costos del trámite o agilizar la gestión, pero los datos son utilizados para aperturar cuentas bancarias y solicitar créditos.

¿Cómo operan los delincuentes pata robar datos al tramitar licencias de conducir en CDMX?

La Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) descubrió que personas que se hacen pasar por gestores y ofrecen realizar trámites como licencias de conducir, de forma virtual, a cambio de dinero y datos personales.

Los delincuentes promocionan un supuesto servicio rápido y sencillo a través de redes sociales, aplicaciones de mensajería y páginas apócrifas que imitan portales oficiales para generar confianza.

Para ello utilizan logotipos institucionales, imágenes de oficinas y un lenguaje técnico que aparenta conocimiento en la materia, con el objetivo de hacer creer que se trata de servicios legítimos.

Las personas se aprovechan que la víctima no sabe qué trámites pueden realizarse en línea y cuáles no, así como de las prisas, las supuestas saturaciones en los centros de atención y la creencia de que pagar a un intermediario puede agilizar el proceso.

Documentos que delincuentes piden al tramitar licencias de conducir

Los ladrones aprovechan la desinformación y la urgencia de las personas para ofrecer trámites “inmediatos”.

En el proceso solicitan documentos y datos personales como:



Identificación oficial

Comprobante de domicilio o CURP

Depósitos bancarios o transferencias electrónicas para cubrir costos del trámite o agilizar la gestión

Una vez que reciben la información y el dinero, los responsables desaparecen sin realizar ningún trámite ni brindar apoyo a la persona afectada. Además, los datos obtenidos pueden ser utilizados posteriormente en otras actividades ilícitas, como la apertura de cuentas bancarias, la solicitud de créditos u otros fraudes.

Recomendaciones para no caer en estafas en tu licencia de conducir en CDMX

La Policía Cibernética emite las siguientes recomendaciones para prevenir fraudes relacionados con falsos gestores de licencias de conducir: