Necropsia de “El Mencho”: FGR mantiene bajo reserva resultados de su autopsia

¿Que pasó con Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", lider del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG)? La pregunta surge a propósito de una polémica decisión anunciada por la Fiscalía General de la República (FGR), tras varias semanas de su muerte.

Y es que la dependencia dijo que se reserva la necropsia de "El Mencho", es decir, la autopsia del cadaver para investigar las causas de su muerte y qué dicen que es por cuestiones de seguridad nacional.

La dependencia no aclara en qué momento la autopsia pone en riesgo la seguridad del país, en este caso la del líder criminal.

Cabe recordar que "El Mencho" fue capturado en un sangriento operativo en Tapalpa con muchas interrogantes y menos certezas.

Hasta donde se dijo, el Ejército lo capturó vivo pero herido, para después morir en un helicoptero militar, sin embargo, de todo ese tiempo en el que estuvo capturado y fue trasladado al helicoptero, no se presento una sola fotografia o video del sujeto.

Al parecer, nadie, solo los elementos del Ejército, lo vieron. El dia de del operativo murieron tres soldados, 27 guardias nacionales, un policia ministerial de Jalisco y un custodio de la carcel de Puerto Vallarta; 30 elementos en total, ademas, explotó un coche bomba y dos operadores del transporte de mercancias siguen desaparecidos.

Se contamina escena del crimen

La Fiscalía General de la República dijo que la escena del crimen, que sus agentes tuvieron que haber protegido, estaba contaminada, es decir que se metió todo; pisotearon la escenas y que -por eso- ya la investigacion no tendía validez.

Ese anuncio seguramente hizo respirar tranquilos a politicos y funcionarios de alguna manera viculados con el Cartel Jalisco Nueva Generacion. Y para rematar no habra autopsia públic solo el ferétro dorado que esta en una cripta de Zapopan, Jalisco, con imagenes de "El Mencho" y un gallo.