Delgado pide suspender derechos políticos a Saúl Huerta; Mier hará consulta

Esta mañana, el líder nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo pidió a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de su partido suspender de forma inmediata el ejercicio de los derechos políticos al diputado Saúl Huerta hasta que se aclare su situación legal.

A través de su cuenta de Twitter, el líder de Morena se expresó sobre lo ocurrido en torno al legislador acusado de abuso sexual en contra de dos menores de edad.

Pido a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de @PartidoMorenaMx, suspender de forma inmediata el ejercicio de los derechos políticos a Saúl Huerta hasta que se aclare su situación legal https://t.co/X4B3EvH48I — Mario Delgado (@mario_delgado) April 25, 2021

Mientras Delgado Carrillo hace esta petición a la CNHJ de Morena, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, anunció que someterá a consulta y consideración de toda su fracción la separación del diputado Saúl Huerta, acusado de abuso sexual contra dos menres de edad, hasta que la Fiscalía de la Ciudad de México no acredite su inocencia.

A través de su cuenta de Twitter, el legislador morenista informó de la consulta pero no dio detalles de cuándo se realizará esta encuesta, luego de que su compañero legislador fuera detenido el pasado miércoles acusado de abuso sexual por un menor de 15 años.

Someteré a consideración de @DiputadosMorena la separación del diputado @SaulHuertaOf en tanto su inocencia con relación a los actos que se le imputan, no sea acreditada por la Fiscalía de la Ciudad de México — Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) April 25, 2021

Ayer, se dio a conocer que la Fiscalía de la Ciudad de México tomó la declaración a otro menor de edad por abuso sexual en contra del diputado morenista.

Ante esta situación, Morena solicitó a su bancada en San Lázaro retirar de su bancada a Saúl Huerta en tanto no se resuelva su situación jurídica.

“Someteré a consideración de @DiputadosMorena la separación del diputado @SaulHuertaOf en tanto su inocencia con relación a los actos que se le imputan, no sea acreditada por la Fiscalía de la Ciudad de México”, escribió en su cuenta de Twitter.

¿De qué se le acusa al diputado Saúl Huerta?

El miércoles pasado, se supo que el diputado federal fue detebido en un hotel de la Ciudad de México luego de que fuera acusado por un menor de edad de abuso sexual, horas después fue liberado y ese mismo día votó en el pleno en las votaciones que estaban a discusión.

En un mensaje en la Cámara de Diputados la misma noche del miércoles, el diputado aseguró que fue víctima de una extorsión y un chantaje por lo que se le acusó “falsamente” de haber cometido un abuso contra un menor de edad.

El diputado por el estado de Puebla dijo que esta acusación derivó en una detención arbitraria y la violación a su derecho de presunción de inocencia.

Tras su detención, dijo, las autoridades le hicieron los respectivos exámenes periciales a la presunta víctima y se evidenció que no fue objeto de ninguna agresión, por lo que se determinó dejarle en libertad, pues no incurrió en ninguna conducta delictiva.

“Tras mi detención, se procedió a hacer los respectivos exámenes periciales a la presunta víctima, en donde se evidenció que no fue objeto de ninguna agresión, al no existir evidencia pericial alguna, por lo que se determinó dejarme en libertad, toda vez que no incurrí en alguna conducta delictiva”, indicó.

Aseguró que en “ningún momento recurrí a mi fuero que está contenido en la Constitución y la Ley Orgánica del Congreso en su artículo 11, párrafo 3, el cual señala que ‘no podrán ser detenidos ni ejercitarse en su contra la acción penal”.

“Hoy se ha cometido una grave afectación a mi imagen y la de mi familia, por eso exhorto a las autoridades a que se deslinden las responsabilidades en este caso y se haga justicia. Si alguien está detrás de todo esto iré hasta las últimas consecuencias”, advirtió.

Mientras tanto la madre de la víctima denunció el intento del diputado de darle dinero a cambio de su silencio.

