Mario Delgado pide a candidatos de Morena “defender la esperanza”

A unas horas de que inicien las campañas electorales con miras al 6 de junio, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, exhortó a militantes, simpatizantes y candidatos a no traicionar los valores de su partido.

Recordó que esos principios fundamentales son: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, con el único objetivo de “defender la esperanza” de la transformación.

Te puede interesar: Feministas “azotan” a Jesucristo en viacrucis de Tabasco

Mediante un comunicado de prensa, el líder del Movimiento Regeneración Nacional, Mario Delgado dijo a sus candidatos a algún cargo de elección popular, que teniendo un comportamiento ejemplar se podrá erradicar de una vez por todas la mafia de la corrupción, que tanto daño le ha hecho al país y a los mexicanos.

La esperanza es posible cuando ponemos en el centro de las preocupaciones de lo público el interés general, cuando se gobierna y se legisla pensando en el bienestar de la gente.#UnidadYMovilización https://t.co/Cw1b6RJwHx — Mario Delgado (@mario_delgado) April 3, 2021

“En Morena sabemos trabajar, somos gente de palabra y sabemos cumplirle a la ciudadanía. Vamos a defender la esperanza de México para que juntos sigamos haciendo historia”, indicó el dirigente nacional.

Asimismo, pidió a sus afiliados salir a las calles para “defender la esperanza” y lograr que la transformación llegue a todos los rincones del país.

“La esperanza es posible cuando ponemos en el centro de las preocupaciones de lo público el interés general, cuando se gobierna y se legisla pensando en el bienestar de la gente”, indicó.

A partir de este domingo 4 de abril inician las campañas electorales para diputados federales, las cuales deberán concluir el próximo 2 de junio.

De acuerdo con información del Instituto Nacional Electoral (INE), se elegirán a 300 representantes de los distritos electorales que conforman el país, así como 200 diputados que se distribuyen por la vía de representación proporcional en los comicios electorales del próximo 6 de junio.

Esta es la primera vez que habrá reelección, por lo que los legisladores que llegaron a la Cámara de Diputados para integrar la LXIV legislatura podrán reelegirse y continuar en el cargo por tres años más.

Te puede interesar: “Lady Tacos de Canasta” será candidata en la CDMX