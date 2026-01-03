Enfrentamiento en Colima tras operativo policial deja un muerto y una mujer herida

Un enfrentamiento en Colima se registró la tarde de este viernes 2 de enero de 2026 sobre la avenida Gonzalo de Sandoval, luego de que elementos de la Policía Estatal ubicaran un vehículo que al parecer estaría relacionado con el homicidio de un integrante de la Fuerza de Reacción de la Policía Estatal Preventiva, ocurrido unas horas antes en su casa.

De acuerdo con la información oficial, durante un operativo de búsqueda los uniformados detectaron el automóvil sospechoso y le marcaron el alto; sin embargo, los tripulantes respondieron con disparos de arma de fuego, lo que desató una persecución y un intercambio de balas en plena vialidad del oriente del municipio.

El enfrentamiento concluyó cuando los agresores perdieron el control del vehículo, chocaron contra otra unidad y posteriormente contra un árbol. En el lugar, uno de los presuntos delincuentes fue abatido, una mujer resultó herida y un tercer implicado logró escapar.

El asesinato del policía que originó el operativo en Colima

El enfrentamiento registrado sobre la avenida Gonzalo de Sandoval ocurrió horas después del asesinato de un elemento de la Policía Estatal , atacado a balazos en la colonia Mirador de la Cumbre, en el municipio de Colima .

De acuerdo con información de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad, el agente perdió la vida en el lugar tras una agresión armada. El crimen detonó un operativo especial para ubicar a los responsables, en el que participaron corporaciones estatales.

El policía contaba con más de 11 años de servicio y había sido reconocido con el galardón de "Policía Ejemplar" por su trayectoria y compromiso. La Fiscalía General del Estado inició de inmediato las investigaciones, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública y peritos especializados.

Las autoridades estatales expresaron condolencias a los familiares del elemento y reiteraron que mantendrán acciones para combatir la impunidad y dar con los responsables del homicidio.

Así ocurrió el enfrentamiento en Colima

Los hechos se desarrollaron sobre la avenida Gonzalo de Sandoval, una de las vialidades con mayor afluencia en la capital del estado de Colima , donde policías estatales mantenían un despliegue tras el asesinato de un elemento de la corporación.

#LoÚltimo | En estos momentos se enfrentan policías estatales con presuntos delincuentes sobre la avenida Gonzalo de Sandoval en #Colima.



Distintos reportes informan que hay dos personas lesionadas.



Vía: @Marcia_Colima pic.twitter.com/RHO37S8Dxj — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 2, 2026

Al intentar detener el automóvil, los ocupantes abrieron fuego contra los agentes, quienes repelieron la agresión. Durante la huida, el vehículo impactó primero a otro automóvil y después se estrelló contra un árbol, lo que permitió a las autoridades controlar la situación.

Mujer herida fue puesta a disposición de la Fiscalía

Una mujer que viajaba en el automóvil fue asegurada con lesiones y quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado , mientras que el cuerpo del sospechoso abatido fue trasladado al Servicio Médico Forense para los procedimientos correspondientes.

Autoridades estatales mantienen un operativo en la zona para localizar al tercer implicado, quien escapó tras el choque, y continúan las investigaciones para esclarecer su posible relación con el homicidio del elemento policiaco.