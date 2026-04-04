¿Quién era Mario? El gasero que murió tras la explosión en Chalco

Mario salvó vidas al cerrar una válvula. Una explosión por deflagración en una estación de gas LP en la colonia Emiliano Zapata, en Chalco, dejó daños materiales y a un trabajador gravemente herido, quien días después perdió la vida.

El incidente, provocado por la acumulación de gas, también afectó a inmuebles cercanos y movilizó a cuerpos de emergencia de distintos municipios.

Mario perdió la vida tras salvar vidas al cerrar una válvula

La Coordinación de Protección Civil del Estado de México confirmó que la explosión registrada la mañana del 25 de marzo en una gasera de Chalco fue causada por una deflagración, derivada de la acumulación y liberación de gas LP.

La onda expansiva impactó al menos tres inmuebles ubicados frente al establecimiento, los cuales presentaron daños estructurales que fueron evaluados por especialistas.

En un inicio, las autoridades reportaron una persona lesionada, quien era Mario, según vecinos, se retiró por su propio pie para recibir atención médica.

El trabajador que resultó gravemente herido tras intentar cerrar una válvula durante una fuga registrada cuando una pipa descargaba gas en el lugar.

Mario fue trasladado a un hospital en la Ciudad de México, en donde era atendido por quemaduras en diversas partes del cuerpo, pero no resistió.

🚨 La @CNPC_MX de la @SSPCMexico despliega una #MisiónECO a #Chalco, Edoméx, tras la explosión e incendio en una gasera de la Col. Emiliano Zapata.



Mantenemos coordinación con autoridades locales para la atención de la población. pic.twitter.com/1VttqfLCFB — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) March 25, 2026

Tras el incidente, se desplegó un operativo de seguridad mediante una Misión ECO, coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de México, con apoyo de fuerzas federales . En las labores participaron bomberos y Protección Civil de Chalco, del Estado de México y del municipio de Amecameca.

¿Quién era Mario, él trabajador que perdió la vida en una gasera?

Mario era un trabajador de una gasera en Chalco que resultó gravemente herido tras una explosión ocurrida la mañana del 25 de marzo en la colonia Emiliano Zapata. De acuerdo con los reportes, al momento en que una pipa descargaba gas LP, se registró una fuga en una de las válvulas, por lo que él reaccionó cerrándola para evitar una tragedia mayor.