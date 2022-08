Mario Escobar, papá de Debanhi le da un ultimátum a fiscalía

Este miércoles, Mario Escobar, papá de Debanhi arribó nuevamente a la Fiscalía especializada en Feminicidios y Delitos Contra La Mujer a revisar los avances del caso y con la esperanza de que se le otorgara el acta de defunción que avalara que su hija fue asesinada, sin embargo, al no tener el resultado esperado argumentó que les da un plazo de 15 días.

"-¿Eso que menciona de los quince días, es un ultimátum que usted le da a la fiscalía?- Si, que yo le doy a la fiscalía para encontrar ya indicios para encontrar quienes son los presuntos culpables, -¿usted decidió los 15 días?- Si yo decidí los 15 días, -¿si no pasa nada en éstos 15 días que sigue?- Ya veremos como comentaba voy a tomar acciones donde las voy a analizar para tratar de encontrar la verdad porque no nos han dado resultados de nada,” declaró ante los medios de comunicación Mario Escobar, papá de Debanhi.

Escobar argumenta que ya tiene un “plan b” para accionar en caso de que la autoridad no tenga los avances correspondientes en el plazo acordado.

El papá de la joven dijo que pese a la cantidad de veces que han cateado el Motel Nueva Castilla, lugar donde se halló el cadáver no han encontrado nada.

“Después de cuatro meses hay que catear otra vez, lamentablemente, esto se debió haber hecho desde un principio no ahorita, todo el hotel, hubo muchas omisiones por parte de la gente que estuvo trabajando,” explicaba el papá de Debanhi, Mario Escobar.

Debido a esta acción; Don Mario está interesado en saber si la falta de pruebas que afirma que no tienen es por omisión o encubrir a alguien.

“En mi situación no hubo avances, nada más lo que les estoy comentando de que se integra gente nueva al caso pero que de alguna manera no debió de haber habido necesidad porque ya pasa mucho tiempo y no tenemos nada,” concluyó la entrevista Mario Escobar.

Mario Escobar, queda a la espera del accionar de las autoridades que según sus palabras no han avanzado en la investigación.

VICEFISCAL AFIRMA QUE SI HAY AVANCES

Ante las declaraciones de Mario Escobar que afirman que no hay avances en el caso Debanhi a casi cuatro meses de lo ocurrido, el vicefiscal Luis Enrique Orozco Suárez, afirmó lo contrario, dice que sí hay avances que serán integrados a las carpetas de investigación.

“Sí, sí se han presentado avances y repito en estos momentos están sus abogados consultando dichos avances, entre esos avances se encuentran entrevistas de diversos testigos que has sido aportadas a las carpetas de investigación, se han recolectado diversos indicios y se han procesado, se han incorporado los dictámenes respectivos a la carpeta de investigación,” explicó ante los medios de comunicación Luis Enrique Orozco, vicefiscal.

Orozco informó que hasta el momento continúan trabajando, pues asegura que buscan más información que los ayuden a complementar las pistas que hasta el momento han arronjado las investigaciones.

Y que los lleve a dar con los presuntos responsables del asesinato de Debanhi.

“La disposición de la Fiscalía General es resolver este caso, resolver éste caso a partir de la colaboración de personas civiles, de la familia por supuesto, de los asesores jurídicos que están colaborando con nosotros, ellos, insisto se encuentran en estos momentos consultando la carpeta,” continuó el vicefiscal Luis Enrique Orozco

Las autoridades continúan luchando para que el crimen de Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, no quede impune.

Luis Enrique Orozco, dijo que las conclusiones emitidas por la fiscalía se basarán en las pruebas obtenidas por respeto a los derechos fundamentales y anteponiendo los protocolos que esto demande.

Así mismo, el vicefiscal solicitó tanto a la familia como a la asesoría jurídica brindar actos de investigación, si es que tienen alguno para esclarecer el hecho.