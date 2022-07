Mario Escobar sugiere investigar un posible secuestro de Debanhi

A tres meses de que el cuerpo sin vida de la joven Debanhi Escobar, fue localizado en una cisterna del Motel Nueva Castilla en Escobedo, del estado de Nuevo León.

Su padre don Mario Escobar, sugirió a la Fiscalía de Justicia otra línea de investigación que apunta ahora a un secuestro.

“Hay que investigar esos 8 días que tentativamente estuvo viva y ver donde estuvo ya estamos hablando de su secuestro, estamos hablando de que hubo un secuestro y hay que encontrar a los presuntos culpables ahora si ya tenemos una verdad legal dentro de la carpeta que no la teníamos y bueno en base a eso es los que hemos estado trabajando; la secuestraron donde la asesinaron y donde la plantaron,” declaró ante los medios de comunicación Mario Escobar, papá de Debanhi.

Recientemente fue revelado el resultado de una tercer autopsia a los restos de Debanhi, la cual determinó que falleció por asfixia por sofocación.

“Si las matemáticas no fallan estuvo mínimo 8 días viva hay que saber, verificar, analiza y checar donde estuvo, donde estuvo encerrada, si estuvo encerrada, todo apunta a que estuvo encerrada en el motel porque bueno se vio que entró más nunca se vio que salió,” agregó el papá de Debanhi, Mario Escobar.

Aunque la Fiscalía General de Justicia difundió algunos videos donde se observa a Debanhi Escobar entrar al Motel Nueva Castilla, nunca se aprecia el momento en que sale.

“Nos siguen faltando 3, 8 - 10 minutos en Alcosa que para mí son bien importantes y determinantes porque en 5 segundos pueden pasar muchas cosas; que caigan los culpables a mí no me interesa quien sea si es gente de la Fiscalía u otro tipo de gente que de alguna manera no hizo su trabajo,” finalizó sus declaraciones don Mario Escobar, papá de Debanhi.

Don Mario tiene la sospecha de que los videos del Motel Nueva Castilla y la empresa Alcosa pudieron ser editados.

Durante la tarde de este jueves se ofició una misa en la parroquia San Juan de los Lagos en el municipio de San Nicolás en memoria de la joven Debanhi.

A más de 100 días desde que se reportó su desaparición, las dudas sobre su muerte siguen sin ser resueltas.