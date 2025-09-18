Visita de Mark Carney, Primer Ministro de Canadá, a México: ¿De qué habló con la presidenta Claudia Sheinbaum?

Esta es la agenda del Primer Ministro de Canadá en CDMX:

• 10:45 a. m. – Llegada del Primer Ministro a la Ciudad de México.

• 1:00 p. m. – Ceremonia oficial de bienvenida en el Palacio Nacional.

• 1:20 p. m. – Reunión bilateral con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

• 2:00 p. m. – Almuerzo de trabajo ofrecido por la Presidenta Sheinbaum.

•3:00 p. m. – Mesa redonda con líderes empresariales canadienses y mexicanos.

• 5:00 p. m. – Conferencia de prensa conjunta con la Presidenta Claudia Sheinbaum.

• 6:00 p. m. – Recepción ofrecida por el Consejo Empresarial de Canadá y el Consejo Coordinador Empresarial de México.