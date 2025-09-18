Visita de Mark Carney, Primer Ministro de Canadá, a México: ¿De qué habló con la presidenta Claudia Sheinbaum?
¿Qué temas urgentes se discutieron y cómo impactará esta visita en la relación entre ambos países y la revisión del T-MEC?
Este jueves 18 de septiembre será un día clave para la relación entre México y Estados Unidos, en el marco de la negociación del Tratado de Libre Comercio (T-MEC), pues el Primer Ministro, Mark Carney, visitará a la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.
Visita de Mark Carney
¿A qué hora llega el Primer Ministro de Canadá a CDMX?
Esta es la agenda del Primer Ministro de Canadá en CDMX:
• 10:45 a. m. – Llegada del Primer Ministro a la Ciudad de México.
• 1:00 p. m. – Ceremonia oficial de bienvenida en el Palacio Nacional.
• 1:20 p. m. – Reunión bilateral con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
• 2:00 p. m. – Almuerzo de trabajo ofrecido por la Presidenta Sheinbaum.
•3:00 p. m. – Mesa redonda con líderes empresariales canadienses y mexicanos.
• 5:00 p. m. – Conferencia de prensa conjunta con la Presidenta Claudia Sheinbaum.
• 6:00 p. m. – Recepción ofrecida por el Consejo Empresarial de Canadá y el Consejo Coordinador Empresarial de México.
Mark Carney se dirige a la CDMX
“Hoy viajamos a la Ciudad de México. México es nuestro tercer socio comercial más importante, y aprovecharemos la oportunidad para fortalecer esta sólida alianza y crear más oportunidades para nuestros trabajadores y empresas”, escribió el Primer Ministro de Canadá a través de su cuenta oficial de X.
Headed to Mexico City today.— Mark Carney (@MarkJCarney) September 18, 2025
Mexico is our third-largest trading partner, and we will seize the opportunity to elevate this strong partnership and create more opportunities for our workers and businesses. pic.twitter.com/fC94sY0seb