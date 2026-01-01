Inicia el nuevo Hoy No Circula este 1 de enero de 2026: así operan las multas en CDMX y Edomex

¡Ni pienses sacar el auto! A pesar de un día para descansar, el Hoy No Circula estará vigente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), aunque habrá algunos cambios en las restricciones para diversos municipios en la entidad mexiquense.

¿Qué autos no circulan este jueves 1 de enero?

De acuerdo con las reglas del programa, este 1 de enero de 2026 no podrán circular:



Engomado verde

Vehículos con holograma 1 y 2

Terminación de placa 1 y 2

¿Qué autos no circularán este jueves en la CDMX y Edomex?

¿Habrá Doble Hoy No Circula? La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no activó ninguna alerta; sin embargo, conforme avance el día podría empeorar la calidad del aire, por lo que se pide a la ciudadanía seguir los canales oficiales.

Restricciones del Hoy No Circula este 1 de enero de 2026

¡Aguas Toluca! Se acabó el plazo para la zona del Valle de Toluca y la región de Santiago Tianguistenco , por lo que si circulas en un día restringido, se podrían aplicar multas de 20 UMAs.

Con estas nuevas disposiciones, el programa aplica de la siguiente manera:

Valle de Toluca:



Almoloya de Juárez

Calimaya

Chapultepec

Lerma

Metepec

Mexicaltzingo

Ocoyoacac

Otzolotepec

Rayón

San Antonio la Isla

San Mateo Atenco

Temoaya

Tenango del Valle

Toluca

Xonacatlán

Zinacantepec

Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco:



Almoloya del Río

Texcalyacac

Atizapán

Tianguistenco

Capulhuac

Xalatlaco

Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM):



Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Municipios que se incorporan al Hoy No Circula en 2026

Multas por no respetar el Hoy No Circula

Si circulas con tu auto durante el Hoy No Circula activo, podrías ser acreedor a multas de hasta 30 veces el valor de la UMA, lo que equivale a más de 3 mil 394 pesos.

En el Edomex, la sanción va de 20 UMA, es decir, alrededor de 2 mil 262 pesos, además de que tu vehículo podría ser remitido al corralón.

Toma en cuenta que estos montos podrían mantenerse solo hasta enero, ya que será en febrero en que se dé a conocer el nuevo valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que podría modificar los precios.

