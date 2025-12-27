El intocable de Palenque: Adán Augusto López y su red de poder

Adán Augusto López Hernández terminará el año como lo empezó, envuelto en escándalos, acusaciones, denuncias, señalamientos, pero también lo terminará intocable, impune y confiado de seguir siendo el consentido de palenque.

Así terminará el año Adán Augusto

"La cercanía de Adán Augusto con López Obrador no viene de este gobierno, no viene de los últimos años, sino como vimos es una relación que al menos tiene 50 años construyéndose", dijo Leonardo Núñez, de Mexicanos Contra la Corrupción.

Pero lo que los une, no solo es una larga amistad personal y familiar, Adán Augusto López se convirtió en el brazo derecho y en el operador político de López Obrador.

Y desde su notaria 27 de Villahermosa, Tabasco, se sirvió con la cuchara grande: "Adán Augusto se convirtió en una persona muy poderosa alrededor del cual fluían recursos tanto para el movimiento como para las acciones ilegales del resto de redes que hemos visto con La barredora y con el esquema del huachicol fiscal”, dijo Leonardo Núñez, de Mexicanos Contra la Corrupción.

Advierten que Adán Augusto López tejió una red de complicidades y tráfico de influencias con la tranquilidad de saberse impune.

La cadena de colusión

"Es intocable también porque si llega la responsabilidad hacia él, quiere decir que toda la cadena completa, empezando por el presidente, que era su hermano, es una cadena de colusión", mencionó Leonardo Núñez, de Mexicanos Contra la Corrupción.

Pese a las denuncias en su contra en la Fiscalía General de la República, en el Senado, a los señalamientos de irregularidades en su patrimonio, a su complicidad con su otro mejor amigo, Hernán Bermúdez Requena.

Adán Augusto López terminará el año como lo empezó, intocable y feliz, gracias al fiel manto protector de palenque.