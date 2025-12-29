Rieles de muerte: PAN acusa corrupción y negligencia en el Tren Interoceánico

El descarrilamiento del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ocurrido este 28 de diciembre a la altura de Nizanda, Oaxaca, no solo dejó un saldo trágico de 13 personas fallecidas y al menos 98 lesionadas, sino que abrió un nuevo frente de confrontación política. Senadores del Partido Acción Nacional (PAN) calificaron el accidente como un reflejo de la corrupción, la falta de supervisión técnica y la opacidad con la que, acusaron, se han construido y administrado las mega obras impulsadas por los gobiernos de Morena.

La Secretaría de Marina (Semar) confirmó que a bordo del tren viajaban 241 personas pasajeras y nueve integrantes de la tripulación, cuando la locomotora principal se salió de las vías en la Línea Z del proyecto ferroviario, provocando el descarrilamiento de dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros.

“Crimen de Estado”, acusa Marko Cortés sobre descarrilamiento del Tren Interoceánico

El senador del PAN, Marko Cortés, fue contundente al señalar que este hecho no puede ser considerado un accidente más. Afirmó que se trata de un “crimen de Estado”, derivado de la enorme corrupción que, dijo, existe en las llamadas mega obras morenistas , muchas de ellas administradas por la Secretaría de Marina, una institución cuya función principal no es la construcción de infraestructura civil.

Cortés expresó su solidaridad y pésame a las familias de las 13 personas fallecidas y exigió al gobierno federal asumir su responsabilidad sin evadirla. Demandó indemnización justa para los deudos y atención médica integral para los 98 lesionados, de los cuales 36 permanecen hospitalizados.

“El riesgo no lo pagan los gobiernos, lo pagan las personas con su integridad y con sus vidas”, advirtió el legislador, al denunciar que los proyectos se realizan “al vapor”, sin supervisión técnica, sin rendición de cuentas y con información clasificada.

Marina bajo la lupa: inversión y falta de supervisión en Tren Interoceánico

Uno de los principales señalamientos del PAN se centra en el modelo de administración del Tren Interoceánico . Aunque se trata de una obra estratégica con una inversión multimillonaria de recursos públicos, la supervisión técnica y la transparencia, acusan, han sido insuficientes.

Marko Cortés exigió que el gobierno federal desclasifique de inmediato toda la información relacionada con la construcción y operación de los tramos ferroviarios. “No puede haber confianza sin transparencia, ni justicia sin verdad”, sostuvo, al pedir una investigación independiente y con responsabilidades claras, “caiga quien caiga”.

Exigen cuentas claras y castigo a responsables del accidente del Tren Interoceánico

En la misma línea, el senador panista Antonio Martín del Campo pidió una investigación profunda del accidente y solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum actuar con total transparencia y sin impunidad. Afirmó que es de conocimiento público la corrupción que ha rodeado la construcción de estas mega obras y consideró inadmisible que personas inocentes pierdan la vida por errores y negligencias del gobierno.

El legislador exigió que se transparenten los gastos realizados en el Tren Interoceánico y en otros proyectos emblemáticos, para evitar que tragedias como esta se repitan.

Mientras el debate político se intensifica, la Semar informó que 36 personas continúan hospitalizadas, además, ya recuperaron los 13 cuerpos de las víctimas que murieron en el descarrilamiento .