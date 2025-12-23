Tragedia en Oaxaca: Matan a balazos a expresidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán

El expresidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Erasmo Medina Ruiz, fue asesinado a balazos la mañana de este 23 de diciembre 2025, al interior de una vivienda; las investigaciones continúan.

La noticia fue confirmada por el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, durante la conferencia mañanera de este martes.

Fiscalía de Oaxaca despliega operativo para esclarecer la muerte de Erasmo Medina

Por su parte, la Fiscalía de Oaxaca, reveló que Erasmo Medina fue atacado con disparos de arma de fuego, dejándolo con graves lesiones que le provocaron la muerte.

La fiscalía explicó que tras el asesinato del expresidente de Santa Cruz Xoxocotlán se desplegó un equipo multidisciplinario para realizar las investigaciones correspondientes.

En el comunicado, confirmó el inicio de la carpeta de investigación, para esclarecer los hechos del trágico ataque a Erasmo Medina

"Se inició la carpeta de investigación número 33129/UEIH/2025, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y presentar ante la autoridad competente a quien o quienes resulten responsables.", explicaron las autoridades.

=FISCALÍA INFORMA=



La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) lleva a cabo los primeros trabajos de investigación por los hechos en que perdió la vida una persona del sexo masculino identificado como E.R.M.R., expresidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán.



Los hechos… pic.twitter.com/cfGq1LSi4J — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) December 23, 2025

Gobernador de Oaxaca lamenta el fallecimiento de Erasmo Medina

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, lamentó los hechos, señalando que la Fiscalía del estado, se encuentra realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y poder dar con los responsables.

Hasta el momento, ya no se ha dado más información respecto la muerte de Erasmo Medina debido a que siguen las investigaciones.