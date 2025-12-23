Logo Inklusion Sitio accesible
Tragedia en Oaxaca: Matan a balazos a expresidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán

Erasmo Medina, expresidente de Santa Cruz Xoxocotlán, fue asesinado a balazos durante la mañana de este 23 de diciembre 2025; autoridades investigan los hechos.

Escrito por:  Fernanda Benítez

El expresidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, Erasmo Medina Ruiz, fue asesinado a balazos la mañana de este 23 de diciembre 2025, al interior de una vivienda; las investigaciones continúan.

La noticia fue confirmada por el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, durante la conferencia mañanera de este martes.

Fiscalía de Oaxaca despliega operativo para esclarecer la muerte de Erasmo Medina

Por su parte, la Fiscalía de Oaxaca, reveló que Erasmo Medina fue atacado con disparos de arma de fuego, dejándolo con graves lesiones que le provocaron la muerte.

La fiscalía explicó que tras el asesinato del expresidente de Santa Cruz Xoxocotlán se desplegó un equipo multidisciplinario para realizar las investigaciones correspondientes.

En el comunicado, confirmó el inicio de la carpeta de investigación, para esclarecer los hechos del trágico ataque a Erasmo Medina

"Se inició la carpeta de investigación número 33129/UEIH/2025, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y presentar ante la autoridad competente a quien o quienes resulten responsables.", explicaron las autoridades.

Gobernador de Oaxaca lamenta el fallecimiento de Erasmo Medina

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, lamentó los hechos, señalando que la Fiscalía del estado, se encuentra realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y poder dar con los responsables.

Hasta el momento, ya no se ha dado más información respecto la muerte de Erasmo Medina debido a que siguen las investigaciones.

