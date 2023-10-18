Matan a Bruno Plácido, líder de la UPOEG en Guerrero; le dispararon a quemarropa

Justo en la entrada de las oficinas generales de la Secretaría de Salud Guerrero, la tarde del martes 17 de octubre fue asesinado el líder de las autodefensas en el Estado, Bruno Plácido Valerio, quien fue fundador de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).

Recientemente Bruno Plácido había anunciado la rearme de la UPOEG, pues de acuerdo con su valoración las autoridades no han cumplido con la seguridad que se requiere en la zona.

Fue minutos después de las 4 de la tarde cuando se registró un nuevo ataque en la avenida Rufo Figueroa, al sur de Chilpancingo, por lo que corporaciones de seguridad se trasladaron a la zona.

Dos muertos en ataque contra Bruno Plácido

Las autoridades, a simple vista, apreciaron dos personas heridas con disparos de arma de fuego; una de ellas en la acera de la avenida y otro más a unos metros de la entrada de las oficinas de la Secretaría de Salud.

La persona asesinada cerca de la entrada de las oficinas gubernamentales, fue identificada como Bruno Plácido Valerio, líder y fundador de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).

Dicha corporación ha sido señalada por el gobierno federal de estar infiltrada por grupos criminales.

Recientemente, en entrevista a medios de comunicación, el líder comunitario anunció el rearme de la policía comunitaria de la UPOEG en Acapulco y Costa Chica, toda vez de que reconoció que se desplazaron para darle la oportunidad al gobierno de mejorar las condiciones de seguridad, lo cual no ha ocurrido.

Otra de las víctimas fue hallada con vida por paramédicos de Protección Civil, sin embargo minutos después falleció a consecuencia de dos disparos de arma de fuego.

De acuerdo con testigos trascendió que se trata de un civil que pasaba por el lugar.

Con este hecho suman tres homicidios en menos de tres horas en la capital de Guerrero, a pesar de los anuncios de refuerzo de seguridad en la entidad.