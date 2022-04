“Yo rescaté a la niña": Libre, mazahua acusada de muerte de su nieta

Después de 16 años de permanecer en la cárcel, Virginia Silvestre Valdés, ha vuelto a la libertad; mujer mazahua, fue beneficiaria de la llamada Ley de Amnistía, al comprobarse que durante su proceso judicial fueron violados sus derechos humanos, le acusaron de la muerte de su nieta de dos años.

Virginia Silvestre, originaria de la comunidad de Pueblo Nuevo, en San José del Rincón, Estado de México (Edomex), fue acusada por las autoridades judiciales de homicidio imprudencial luego de que su nieta sufriera una caída que le provocó la muerte.

Ella misma recuerda lo ocurrido y explica qué pasó aquel día cuando ocurrió la tragedia que marcó a su familia:

“Mi hija es niña de la calle, mi hija es drogadicta, la verdad yo rescate a la niña y a la niña le daban convulsiones y a la niña le daban sus ataques, ya la última vez que se cayó, ya no me respondió la niña y me la lleve al hospital, estuve con ella y a los cinco días ya había fallecido la niña”.

La mujer recuerda que al ser detenida sufrió discriminación, además que en el proceso judicial firmó una declaración que no entendió, que no pudo leer y que no le fue explicada, conforme lo establece la ley.

María Isabel Valdés Matías, madre de Virginia recuerda lo que vivió: “cuando a mi hija... no tuvo ni un abogado, ni acá, ni nada... la violaron a todo su derecho”.

Virginia Silvestre purgaba una condena de 43 años

Su caso provocó que la Comisión de Derechos Humanos en el Estado de México emitiera una solicitud de amnistía al Poder Judicial, la cual le fue otorgada para irrumpir su sentencia de 43 años nueve meses de prisión.

Carlos Felipe Valdés Andrade, visitador de la Penitenciaría explica lo que fue necesario para otorgarle la amnistía a Virginia Silvestre:

“El beneficio de la amnistía nos exigía únicamente hacer una investigación para ver si habíamos acreditado violaciones a derechos humanos, se acreditaron en su momento y por eso se solicitó el beneficio”, indicó el visitador.





Y recordó que uno de los requisitos fue “que no tenía traductor, efectivamente durante su detención no se siguió los principios rectores del debido proceso”.

La mujer mazahua dice que nunca pensó que podría ser liberada, luego de más de 15 años de estar en prisión.

“Estuve 16 años en la cárcel, yo nunca pensé que iba a estar afuera, decía cuándo voy a estar en la calle, cuándo voy a estar con mi mamá, con mis hermanos, con mi familia y más por mi mamá que me ha apoyado mucho que no me dejó", señala la mujer recién liberada.

Cabe mencionar que desde que esta ley entró en vigor en la entidad mexiquense se han otorgado más de dos mil amnistías, han sido por delitos graves como el caso de esta mujer mazahua.