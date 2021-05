“Me voy a chin… al INE al TEPJF desde el Senado”: Félix Salgado

El excandidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, Félix Salgado Macedonio lanzó una advertencia al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al asegurar que irá contra ellos en su calidad de senador.

Durante un mitin realizado ayer en el Parque de La Reina de Acapulco, volvió a criticar duramente al INE y al Tribunal Electoral al acusarlos de violentar sus derechos “humanos, políticos y electorales” al cancelar su candidatura a gobernador de Guerrero.

“Se les olvidó que soy senador con licencia y me van a oír mi pico en la tribuna y ahora sí me los voy a chin..., me los voy a chin...y bonito, ahí nos vamos a ver las caras”, advirtió.

Salgado Macedonio pidió a Mario Delgado, dirigente nacional de Morena y quien lo acompañó en el evento, usar la mayoría de Morena en el Congreso de la Unión para reformas a los organismos electorales de México.

“Morena tendrá que usar la mayoría (contra los órganos electorales), no hay que tenerles piedad, si a esas vamos de utilizar las mayorías. Se van a juntar las firmas para juicio político, de hecho ya está la demanda interpuesta por unos ciudadanos, contra Lencho (Lorenzo Córdova) y contra Ciro (Murayama), ya nada más de echarle un empujoncito, y ahí le vamos a pedirle a Mario que pueda recomendar a la bancada de Morena que le eche un empujoncito”, señaló.

Salgado Macedonio dejó en claro que quienes integran al INE y al TEPJF son “cochinos, torpes e ignorantes” y afirmó que pedirá una investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en contra de los consejeros del INE y los magistrados del Tribunal Electoral.

Por otro lado, aseguró que su hija Evelyn Salgado Pineda, quien se registró anoche como candidata de Morena a la gubernatura del estado, es mejor que él.

“Evelyn es mejor que yo, se los garantizo porque nuestros hijos son mejores que los padres, es una garantía”, destacó.

