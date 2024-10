La razón por la que el 3 de octubre se viste de rosa; así surgió el ‘Mean Girls Day’

¡Más de 20 años en tendencia! Seguramente te has preguntado por qué el 3 de octubre todos visten de rosa. Esta curiosa costumbre no es solo una moda pasajera, sino un homenaje a una película icónica que ha marcado generaciones, pero, ¿qué hay detrás de esta tradición y cómo se ha mantenido viva durante tanto tiempo? A continuación te contamos todo lo que tienes que saber sobre el ‘Mean Girls Day’ para no quedarte atrás con las tendencias.

¿Por qué el 3 de octubre es el ‘Mean Girls Day’?

El 3 de octubre se viste de rosa para celebrar el ‘Mean Girls Day’, una fecha que ha quedado marcada por generaciones gracias a la película ‘Chicas Pesadas’, estrenada en 2004. Esta costumbre tiene su origen en una memorable escena en la que Cady Heron, interpretada por Lindsay Lohan , recuerda que es el día en que su amor platónico, conocido como Aaron Samuels, le pregunta qué día es, y ella responde: “Es 3 de octubre”.

¿Por qué se viste de rosa el 3 de octubre?

Pero, ¿qué tiene que ver el color de la ropa con este día? En la misma cinta, hay una escena clave en la que se revelan las reglas para pertenecer dentro del grupo de “las plásticas”, liderado por el personaje de Regina George, Una de estas reglas establece que los miércoles se debe vestir de rosa, un código de vestimenta que simboliza la exclusividad y el estatus social dentro del grupo. Pero así como esta condición, también se encuentran un par más, como:



Solor usar el cabello recogido una vez por semana.

Jamás usar ‘pants’.

De no cumplir con cualquiera de las condiciones anteriores, las “plásticas” no dudarían en hacer que esa persona se sintiera como un “bicho raro”, dejándola fuera del grupo, al menos por ese día. Es por esta razón que cada año, los fanáticos de la película utilizan el rosa no solo para recordar la historia, sino también para celebrar el impacto cultural que la película ‘Chicas Pesadas’ ha significado a lo largo de los años.