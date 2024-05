El Dr. Richard Scolyer, un reconocido patólogo australiano, ha dado un nuevo paso en la lucha contra el cáncer al anunciar que sigue libre de la enfermedad un año después de haberse sometido a un tratamiento experimental que él mismo desarrolló.

Scolyer, de 57 años, fue diagnosticado con glioblastoma, un tipo de tumor cerebral altamente agresivo con un pronóstico desalentador, hace un año. La esperanza de vida para este tipo de cáncer es de menos de un año, pero Scolyer decidió apostar por un tratamiento innovador basado en su propia investigación pionera sobre el melanoma.

Tratamiento experimental combina inmunoterapia y una vacuna

El tratamiento, que combina inmunoterapia y una vacuna personalizada, busca utilizar el sistema inmunológico del propio cuerpo para atacar las células cancerosas. Scolyer se convirtió en el primer paciente con cáncer cerebral en recibir este tratamiento antes de la cirugía, y también fue el primero en recibir una vacuna personalizada según las características de su tumor.

Tras un año de tratamiento, Scolyer se muestra optimista y con esperanzas. “Estoy simplemente emocionado y encantado... no podría estar más feliz”, dijo a la BBC. “Esto no significa que mi cáncer cerebral esté curado, pero es bueno saber que aún no ha regresado, así que todavía tengo más tiempo para disfrutar mi vida con mi esposa Katie y mis tres hijos maravillosos”.

Los resultados del tratamiento de Scolyer han generado gran expectación en la comunidad médica, ya que podrían abrir la puerta a nuevos tratamientos para el cáncer cerebral, una enfermedad que afecta a más de 300 mil personas en todo el mundo cada año.

Si bien Scolyer y su equipo de investigación aún no pueden declarar que el tratamiento es una cura, esperan que los resultados positivos obtenidos sirvan como base para futuros ensayos clínicos en pacientes con glioblastoma.

“Hemos generado una gran cantidad de datos para sentar las bases para el siguiente paso, de modo que podamos ayudar a más personas”, dijo la Dra. Georgina Long, oncóloga médica y colaboradora de Scolyer en el desarrollo del tratamiento. “Aún no hemos llegado a ese punto. En lo que realmente tenemos que centrarnos es en demostrar que este tipo de enfoque de inmunoterapia combinada previo a la cirugía funciona en una gran cantidad de personas”.