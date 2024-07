¡Milagro en el IMSS! Salvan vida a bebé con múltiples heridas en órganos

¡Labor titánica! Un equipo de médicos especialistas y subespecialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Baja California logró un verdadero milagro al salvar la vida de una recién nacida que, a pocas horas de su nacimiento el mes pasado en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 8, en Ensenada, fue víctima de múltiples lesiones en diferentes órganos.

De acuerdo con el comunicado del IMSS, la pequeña, que se encontraba en un estado crítico de salud, recibió atención médica oportuna e integral por parte de un equipo multidisciplinario altamente calificado conformado por personal médico especializado en pediatría y atención neonatal.

¡No fue fácil! Así fue la del IMSS para salvar la vida de la bebé

La recién permaneció 38 días en Cuidados Intensivos Neonatales donde recibió un tratamiento integral que incluyó ventilación mecánica, terapia con oxígeno y medicamentos especializados; sin embargo, el tratamiento no hubiera sido posible gracias a la dedicación y el profesionalismo del equipo médico y paramédico del IMSS, quien ayudó a que la menor pudiera superar las dificultades y comenzar a respirar por sí misma.

“La bebé tuvo múltiples complicaciones, pues para lograr su recuperación, fue necesaria la intervención de todo el servicio de Pediatría en los tres turnos y jornada acumulada”, comentó la pediatra Zuraya Violante Zarate.

Actualmente, la bebé se encuentra en óptimas condiciones de salud y, aunque tendrá que permanecer en constante observación durante sus próximos años de vida, regresó a casa: “Debe seguir en observación y llevar un seguimiento por parte de Neurología y Consulta Externa para poder determinar qué tipo de secuelas podría tener. Actualmente, es muy temprano para determinar esto”, dijo la Dra. Pucheta Ramírez, neonatóloga pediatra adscrita al HGZ/MF No. 8, quien estuvo al frente de la atención de la recién nacida.

✅ Salvan médicos especialistas del IMSS Baja California vida de recién nacida.



Familia agradece al IMSS por atención médica hacia la bebé

Por su parte, el padre de la bebé, Brayer Antonio “N”, agradeció la labor de los médicos y todo el personal a cargo de su hija, pues aseguró que el apoyo que recibieron él y su familia ha sido invaluable. “Fue más rápido de lo pensado. Gracias a Dios y a los doctores de esta institución que me han dejado sorprendido, pues me han apoyado mucho, desde Trabajo Social, enfermeras, doctoras, pediatras. Hoy me siento muy feliz de llevarme a mi bebé a casa”.