Mega choque de más de 100 vehículos paraliza autopista en Michigan, EU; difunden VIDEOS y FOTOS

Las gélidas temperaturas que azotan el Medio Oeste de Estados Unidos provocaron este lunes un choque masivo. Alrededor de las 10:20 de la mañana hora local (9:20 hora México), la autopista I-196, cerca de Hudsonville, en Michigan se transformó en una pista de patinaje mortal.

Lo que empezó como un pequeño resbalón terminó en una carambola masiva que involucró a más de 100 vehículos, dejando la vialidad bloqueada en ambas direcciones y a los servicios de emergencia trabajando a marchas forzadas bajo un frío intenso.

NEW: Motorists stranded following a massive 100+ vehicle pileup on I-196 near Hudsonville, Michigan, drivers are being told to stay in their cars.



Deputies were called to the scene after getting reports of slide-offs and multiple jack-knifed semi-trucks.



Tráileres y autos convertidos en chatarra, el saldo del choque masivo

La magnitud del accidente es difícil de creer. Según los reportes de la Policía Estatal de Michigan , entre los restos de metal se encuentran atrapados entre 30 y 40 camiones de carga (semi-trucks).

Los tráileres, al perder el control por el "hielo negro", terminaron bloqueando todos los carriles, provocando que los autos particulares que venían detrás se estrellaran uno tras otro sin poder frenar. El sonido de los impactos fue descrito por testigos como una serie de explosiones que no parecía tener fin.

¿Hubo heridos o fallecidos después de la mega carambola en Michigan?

A pesar de lo aparatoso de las imágenes y la cantidad de vehículos destruidos , las autoridades locales han dado una noticia alentadora: no se reportan personas fallecidas hasta el momento. Sin embargo, cerca de una docena de conductores y pasajeros resultaron heridos con distintos niveles de gravedad.

Varias ambulancias y equipos de bomberos del condado de Ottawa trabajaron juntos para rescatar a las personas que quedaron prensadas y trasladarlas rápidamente a hospitales cercanos para su atención.

⚠️❄️Severe weather and poor road conditions can quickly lead to large scale incidents like this multi-vehicle pileup. Preparedness starts before you travel by checking forecasts, planning alternate routes, carrying emergency supplies, and knowing when to delay or cancel a trip.… https://t.co/DcxRBStn6A — MichEMHS (@MichEMHS) January 19, 2026

Alerta por tormenta invernal en Michigan

El Servicio Meteorológico Nacional de EU ya había advertido sobre los peligros del clima, emitiendo alertas por tormenta invernal en gran parte del oeste de Michigan. El problema principal fue el descenso brusco de la temperatura, que congeló la humedad sobre el pavimento de forma casi instantánea.

La policía ha pedido a la población que evite viajar si no es estrictamente necesario, ya que muchas carreteras de la región presentan condiciones similares a las que causaron este desastre.

Cierre total de la autopista I-96 en Michigan

La interestatal I-196 permanece cerrada entre la Avenida 32 y la Calle 64. Las autoridades advirtieron que la carretera estará bloqueada durante muchas horas, ya que retirar 40 tráileres y 60 autos requiere de maquinaria pesada y una logística complicada debido al hielo.