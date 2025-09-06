VIDEO: Brutal carambola en Aguascalientes deja decenas de heridos; chocaron tráileres y camiones

La carretera 45 Norte fue el escenario de una brutal carambola la mañana de este sábado, en la que participaron al menos dos autobuses de pasajeros y cuatro vehículos de carga pesada. El accidente, ocurrido a la altura de San Francisco de los Romo, provocó el cierre total de la vialidad y una movilización masiva de los cuerpos de emergencia, incluyendo el uso de helicópteros para el traslado de algunos heridos.

El reporte del accidente se recibió alrededor de las 6:10 de la mañana, alertando sobre un choque en cadena en la Carretera 45 Norte, en el tramo del entronque hacia San Pancho. Al llegar, las autoridades se encontraron con una escena caótica: dos autobuses y al menos cuatro unidades de carga pesada (tres tráileres y un tractocamión) destrozados sobre la cinta asfáltica.

¿Qué pasó en la carretera Norte 45 de Aguascalientes?

De acuerdo con medios locales, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Aguascalientes, Gonzalo Pérez Zúñiga, confirmó que la cifra preliminar de lesionados asciende a más de 60 personas. De este total, al menos cuatro fueron clasificadas en código rojo debido a la gravedad de sus heridas.

#TomePrecauciones en #Aguacalientes se registra cierre total de circulación por #Accidentevial cerca del km 023+400 de la autopista Aguascalientes-Zacatecas, atienda indicación vial. pic.twitter.com/pF3eOnrdv1 — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) September 6, 2025

Por su parte, la Guardia Nacional Carreteras informó sobre el percance desde las primeras horas del día y confirmaron el cierre total de la vialidad autopista Aguascalientes-Zacatecas. La ruta alterna la establecieron en la carretera Benito Juárez Norte.

Envían apoyo aéreo por accidente en la autopista Aguascalientes-Zacatecas

La magnitud de la emergencia requirió una respuesta coordinada. El helicóptero de la Policía Municipal de la capital se sumó a las labores de rescate para trasladar de manera urgente a los heridos más graves al Hospital Hidalgo. Paramédicos del municipio y del estado brindaron los primeros auxilios en el lugar, atendiendo a decenas de personas con lesiones de menor gravedad, clasificadas en código verde.

🚨Carambola entre varios camiones deja múltiples lesionados en la carretera 45 Norte, en Aguascalientes hoy 6 de septiembre; se reporta intenso, tráfico en la zona. ⚠️ #Noticia #Almomento #Noticia #Importante #Aguascalientes pic.twitter.com/bfDsKMfJ8Q — TV Azteca Ags (@AztecaAgs) September 6, 2025

“Más de 60 personas lesionadas, que participaron en este hecho terrestre y, bueno, están interviniendo tanto municipio, como estado y compañeros del municipio capital para poder trasladar y salvaguardar a estas personas”, señaló Pérez Zúñiga para Radio BI.

La carretera 45 Norte, una de las principales arterias que conectan Aguascalientes con Zacatecas, permanece cerrada mientras continúan las labores de rescate, el retiro de las unidades siniestradas y la limpieza de la vialidad. Las autoridades han exhortado a los automovilistas a utilizar rutas alternas y a conducir con extrema precaución por la zona, ya que los trabajos podrían extenderse por varias horas más.